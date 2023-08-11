iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Неймар согласовал контракт с Барселоной

Бразилец вернется в стан каталонцев.
Сегодня, 16:51
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Нападающий ПСЖ Неймар перейдет летом в Барселону. Об этом сообщает издание El Chiringuito.

Стороны уже согласовали контракт. 31-летний бразилец подпишет договор на два года с опцией продления на сезон. Зарплата игрока составит 13 млн евро в год.

Читай также: Клуб МЛС связывался с Неймаром с предложением о сотрудничестве

Для осуществления перехода необходимо, чтобы Неймар расторг контракт с ПСЖ. В свою очередь "сине-гранатовым" нужно избавиться от нескольких футболистов.

В минувшем сезоне на счету бразильца 13 голов и 11 ассистов в 20 матчах Лиги 1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона неймар

Статьи по теме

Очередной рычаг: Барселона нашла способ зарегистрировать новых игроков Очередной рычаг: Барселона нашла способ зарегистрировать новых игроков
Бавария и Барселона поспорят за хавбека ПСЖ Бавария и Барселона поспорят за хавбека ПСЖ
Клуб МЛС связывался с Неймаром с предложением о сотрудничестве Клуб МЛС связывался с Неймаром с предложением о сотрудничестве
Футболист Барселоны рассказал о влиянии публичности на его ментальное здоровье Футболист Барселоны рассказал о влиянии публичности на его ментальное здоровье
Помочь журналистам

Видео

Роналду могут арестовать из-за нарушения законов Саудовской Аравии
Роналду могут арестовать из-за нарушения законов Саудовской Аравии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа19:28
Реал начал переговоры по новому вратарю
Европа19:26
Одноклубник Малиновского перейдет в Фенербахче
Европа19:03
Игрока сборной Франции официально обвинили в изнасиловании
НБА18:59
Младший сын ЛеБрона будет играть за одну из школ Лос-Анджелеса
Европа18:34
Жирона может подписать еще одного украинца
Теннис18:27
Ястремская пробилась в финал турнира в Польше
Европа18:19
Тренер Марселя рассказал о будущем Малиновского во французском клубе
Формула 118:11
Глава Феррари пообещал эффективную доработку болида
Другие страны18:04
Роналду могут арестовать из-за нарушения законов Саудовской Аравии
Европа17:46
Нападающий Зари может продолжить карьеру в Англии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK