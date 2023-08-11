Неймар согласовал контракт с Барселоной
Бразилец вернется в стан каталонцев.
Нападающий ПСЖ Неймар перейдет летом в Барселону. Об этом сообщает издание El Chiringuito.
Стороны уже согласовали контракт. 31-летний бразилец подпишет договор на два года с опцией продления на сезон. Зарплата игрока составит 13 млн евро в год.
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Для осуществления перехода необходимо, чтобы Неймар расторг контракт с ПСЖ. В свою очередь "сине-гранатовым" нужно избавиться от нескольких футболистов.
В минувшем сезоне на счету бразильца 13 голов и 11 ассистов в 20 матчах Лиги 1.
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