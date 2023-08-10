Клуб МЛС связывался с Неймаром с предложением о сотрудничестве

Вингер может последовать за своими друзьями в американский чемпионат.

Неймар стал одним из тех игроков, на которых не рассчитывает ПСЖ.

Главный тренер Луис Энрике и советник клуба Луиш Кампуш провели встречу с футболистами, которых попросили найти себе новые пристанища.

Столичный коллектив намерен избавиться от 31-летнего бразильца, который не оправдал возложенных на него ожиданий.

У Неймара появился один вариант с переездом за океан. Как сообщает L`Equipe, на вингера вышел один из клубов Лос-Анджелеса из МЛС, который хотел бы забрать его к себе.

Источник не сообщает, был ли это Гэлакси или одноименный клуб. Напомним, что на Неймара также претендуют Барселона и Аль-Хиляль.

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