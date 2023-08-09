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Неймар и компания: ПСЖ определился с футболистами, на которых более не рассчитывает

Наставник и спортивный директор команды провели встречу с этими игроками.
Сегодня, 18:16
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Французский ПСЖ составил список футболистов, на которых в клубе больше не рассчитывают.

Как сообщает RMC Sport, в немилость попали Неймар, Марко Вератти, Уго Экитике, Ренату Саншеш и Хуан Бернат.

Со всема футболистами рулевой клуба Луис Енрике и спортивный директор Луиш Кампуш провели встречи, на которых им сообщили, что они больше не часть проекта и попросили искать новые команды.

Отметим, что ранее ПСЖ неожиданно изменил ценник на Неймара.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар ПСЖ

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