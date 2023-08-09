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Передумали: ПСЖ резко изменил ценник на Неймара

Парижане хотят выручать более сотни миллионов евро.
Сегодня, 17:21
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Нападающий ПСЖ Неймар не покинет клуб за небольшую сумму. Об этом сообщает издание As.

31-летний бразилец хочет покинуть команду этим летом. Парижане установили новую цену на игрока, которая прилично отличается от старой. Теперь французский коллектив хочет получить примерно 150 млн евро, хотя ранее требовал 50-70.

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ПСЖ готов отдать Неймара в аренду, чтобы сэкономить часть денег, которые были бы потрачены на его зарплату. Такая сделка должна предусматривать опцию обязательного выкупа.

В минувшем сезоне на счету бразильца 13 голов и 11 ассистов в 20 матчах Лиги 1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар ПСЖ

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