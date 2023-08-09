Аль-Хилаль заинтересован в Неймаре

Саудовский Аль-Хилаль активизировал действия по Неймару после заявления бразильца о желании покинуть ПСЖ, пишет L’Equipe.

Клуб готов предложить игрока 80 млн евро в год, если тот согласится подписать контракт.

Сам же Неймар, в первую очередь, хотел бы перейти в Барселону, однако не исключает вариант и с саудовской лигой.

Барселона попросту не может позволить себе переход бразильца, а арендному соглашению мешают прохладные отношения между клубами.

Ранее, напомним, сообщалось, что у Неймара, кроме предложения Аль-Хилаля, на руках есть еще несколько опций.

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