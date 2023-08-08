У Неймара есть несколько опций продолжения карьеры

Из вариантов у бразильца не только Барселона.

Бразильский вингер ПСЖ Неймар имеет несколько опций для дальнейшего продолжения карьеры.

Как сообщает издание Relevo, помимо Барсы у футболиста есть варианты с МЛС и Саудовской Аравией.

Стоит сказать, что конкретные клубы в случае с этими лигами на данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что ПСЖ повесил ценник на Неймара.

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