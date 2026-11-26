27 ноября стартует 14-й тур чемпионата Украины по футболу, который обещает нам несколько захватывающих противостояний.

Центральный матч тура состоится во Львове, где Карпаты примут Полесье. А Шахтер со всеми своими проблемами встретится с Буковиной, которая находится в отличной форме.

Предлагаем вашему вниманию анонсы всех восьми поединков очередного тура УПЛ.

Левый Берег — Колос

27 ноября, 13:00. Арена Левый Берег, Счастливое.

На прошлой неделе Левый Берег стал главной сенсацией чемпионата Украины, сумев сыграть вничью с донецким Шахтером в выездном поединке. Более того, Левый Берег лидировал в матче на протяжении сорока минут игрового времени. Эта ничья стала для команды уже седьмой в сезоне. Сейчас с десятью очками Левый Берег занимает одиннадцатую строчку в турнирной таблице, всего на один пункт опережая Верес, который находится в зоне переходных матчей.

Что касается Колоса, то у него ситуация значительно лучше. В последних пяти матчах команда не смогла обыграть только Буковину и донецкий Шахтер. Кроме того, Колос победил одного из фаворитов в борьбе за медали в этом сезоне — ФК Харьков. Сейчас у команды Руслана Костышина 15 очков и девятая строчка в турнирной таблице.

Перед матчем эксперты отдают небольшое предпочтение именно Левому Берегу.

На сайте BETKING победа Левого Берега оценивается коэффициентом 2.58, ничья — 3.28, а успех Колоса — 2.96.

Динамо — Черноморец

28 ноября, 13:00. Стадион Динамо им. Валерия Лобановского, Киев.

А вот где не ожидается интриги и борьбы до последних минут, так это в поединке между Динамо и Черноморцем, который состоится в субботу на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.

Киевляне на прошлой неделе в киевском дерби одержали победу над Оболонью, забив в ворота "пивоваров" целых четыре мяча. В том поединке Динамо пришлось играть без лидеров своей атаки — Матвея Пономаренко, Андрея Ярмоленко и Виталия Буяльского. И все же команде удалось забить четыре мяча. Как будет на этот раз? Очень интересно.

Ведь Черноморец, хоть и проиграл свои последние два матча, пропустил в них всего по одному голу. С обороной у команды проблем значительно меньше, чем с атакой. Одесситы забили лишь восемь мячей в этом сезоне.

На сайте BETKING тотал больше 2.5 гола оценивается коэффициентом 1.62, а тотал меньше 2.5 — 2.25. Вариант, что обе команды забьют, имеет коэффициент 2.40, а что нет — 1.52.

Оболонь — Заря

28 ноября, 13:00. Стадион Колос, Ковалевка.

Киевская Оболонь в последних четырех матчах заработала лишь одно очко, из-за чего сейчас находится в зоне переходных матчей. В последнем туре команда встречалась с Динамо и, хоть и забила два мяча в ворота соперника, набрать очки не смогла.

Следующим соперником станет Заря. Луганчане на прошлой неделе уступили во Львове Карпатам. Этот матч стал знаковым с той точки зрения, что Заря впервые в сезоне проиграла на выезде. А матч против Оболони также будет выездным.

Эксперты дают значительно больше шансов на победу именно Заре.

На сайте BETKING победа Оболони оценивается коэффициентом 3.40, ничья — 3.50, а успех Зари — 2.12. Тотал больше 2.5 гола имеет коэффициент 2.15, а тотал меньше 2.5 — 1.66.

Эпицентр — ЛНЗ

29 ноября, 13:00. Стадион им. Г. Тонкочеева, Каменец-Подольский.

Черкасский ЛНЗ продолжает улучшать свою форму и положение в турнирной таблице. После неудачного старта сезона команда стала играть значительно качественнее и уже давно не знает горечи поражений в рамках чемпионата Украины. В последний раз черкасчане уступили Шахтеру еще в сентябре.

В минувшие выходные ЛНЗ дома принимал житомирское Полесье и сумел сдержать натиск "волков", сыграв с ними вничью 1:1. На данный момент ЛНЗ от Карпат, занимающих пятое место, отделяют всего три очка.

Что касается Эпицентра, то команда на прошлой неделе наконец победила, с минимальным счетом одолев Черноморец в Одессе. Развить свой успех будет очень сложно. Тем не менее шансы есть всегда и у всех.

На сайте BETKING победа Эпицентра оценивается коэффициентом 4.20, ничья — 3.60, а успех ЛНЗ — 1.84.

Кривбасс — Верес

29 ноября, 13:00. Стадион Горняк, Кривой Рог.

Черная полоса Вереса продолжается. На прошлой неделе команда снова уступила, на этот раз проиграв дома Буковине со счетом 1:3.

Следующим соперником ровенчан станет криворожский Кривбасс, который, имея два сыгранных матча в запасе, сейчас занимает последнюю строчку в турнирной таблице с семью очками. Команда Александра Петракова на неделе провела перенесенный поединок против Харькова и уступила в нем со счетом 0:2.

А вот в минувшие выходные доиграть матч против Кудровки так и не удалось из-за затяжных воздушных тревог. На момент остановки матча криворожцы уступали Кудровке со счетом 0:1.

Эксперты считают Кривбасс фаворитом поединка против Вереса. На самом же деле этот матч должен стать ожесточенной борьбой за очки, ведь команды очень близки к тому, чтобы остаться в зоне вылета.

На сайте BETKING победа Кривбасса оценивается коэффициентом 2.08, ничья — 3.66, а успех Вереса — 3.25. Тотал больше 2.5 гола имеет коэффициент 1.90, как и тотал меньше 2.5.

Карпаты — Полесье

29 ноября, 18:00. Стадион Украина, Львов.

На прошлой неделе Карпаты стали первой командой, которая смогла обыграть луганскую Зарю на ее поле. На этот раз львовянам предстоит сыграть против житомирского Полесья, которое также до сих пор не проигрывало в выездных матчах нынешнего первенства.

Житомиряне на прошлой неделе гостили в Черкассах и там сыграли вничью с местным ЛНЗ — 1:1. Команда Руслана Ротаня не смогла обойти донецкий Шахтер и воспользоваться потерей очков со стороны "горняков". На этот раз Полесье в случае победы сможет хотя бы на один день единолично занять первую строчку турнирной таблицы.

Карпаты же, в свою очередь, на протяжении этой недели потеряли пятую строчку, поскольку Харьков выиграл свой перенесенный матч.

На сайте BETKING победа Карпат оценивается коэффициентом 3.75, ничья — 4.00, а успех Полесья — 1.84. Тотал больше 2.5 гола имеет коэффициент 1.66, тотал меньше 2.5 — 2.15. Вариант, что обе команды забьют, оценивается коэффициентом 1.64, а что нет — 2.20.

Кудровка — Харьков

30 ноября, 13:00. Стадион Авангард, Ровно.

Двумя матчами в понедельник будет завершаться четырнадцатый тур чемпионата Украины. Первый из этих поединков — Кудровка против ФК Харьков.

Команда из Черниговской области значительно улучшила уровень игры в последних матчах. За последние полтора месяца она одержала две победы, а на прошлой неделе, играя против Кривбасса на выезде, вела в счете 1:0, пока матч не был приостановлен, а впоследствии и перенесен из-за затяжной воздушной тревоги.

Набрать очки в поединке против Харькова, конечно, будет довольно сложно, даже несмотря на то, что харьковчане на прошлой неделе уступили Колосу в Ковалевке. Уже через несколько дней команда Младена Бартуловича показала, что побеждать аутсайдеров она точно умеет, обыграв Кривбасс со счетом 2:0.

Харьковчане продолжают погоню за Шахтером, Полесьем и Динамо, поэтому терять очки в таких матчах им просто-напросто нельзя.

На сайте BETKING победа Кудровки оценивается коэффициентом 7.50, ничья — 5.00, а успех Харькова — 1.37. Вариант, что обе команды забьют, имеет коэффициент 1.95, а что нет — 1.80.

Шахтер — Буковина

30 ноября, 18:00. Арена Львов, Львов.

Последним поединком тура станет противостояние между Шахтером и Буковиной. Черновицкая команда в нынешнем сезоне показала, что умеет удивлять грандов, разгромив Динамо дома. Да и в последних турах ребята набрали отличную форму и одержали две победы подряд над Левым Берегом и Вересом.

Разумеется, Шахтер не того поля ягода, и набрать хотя бы одно очко в этом матче будет очень сложно. Но и "горняки" далеко не идеальны. К проблемам в чемпионате Украины, где Шахтер выиграл лишь один из последних четырех матчей, добавились и не самые лучшие результаты в Лиге чемпионов.

На неделе Шахтер показал довольно плохую игру в проигранном поединке против Фенербахче. Так, может, Буковина сможет воспользоваться не самой лучшей формой Шахтера?

На сайте BETKING победа Шахтера оценивается коэффициентом 1.26, ничья — 6.00, а успех Буковины — 9.50. Тотал больше 3.5 гола имеет коэффициент 2.15, а тотал меньше 3.5 — 1.66.

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