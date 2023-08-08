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ПСЖ повесил ценник на Неймара

Парижане не будут просить за возрастного и травматичного игрока слишком большую сумму.
Сегодня, 13:56
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

В ПСЖ определились с ценником на форварда Неймара. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Парижане рассмотрят предложения на от 50 до 80 миллионов фунтов за игрока. Цена будет зависеть от клуба, который делает предложение.

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Сам 31-летний бразилец хотел бы вернуться в Барселону. Трансфер будет зависеть от главного тренера Хави.

В минувшем сезоне на счету Неймара 13 голов и 11 ассистов в 20 матчах Лиги 1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар ПСЖ

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