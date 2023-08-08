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Отец Неймара высказался об уходе сына из ПСЖ

Представитель игрока расставил все точки над "i".
Сегодня, 09:20
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Отец нападающего ПСЖ Неймара выступил с заявлением касаемо будущего своего сына в стане французского клуба.

"Я не могу подтвердить новость, которой не было. L’Equipe – это L’Efake", – сказал Неймар да Силва в интервью Premier League Brasil.

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Напомним, в СМИ попала информация о том, что футболист хочет летом сменить команду. Приоритет форварда - Барселона.

В минувшем сезоне на счету 31-летнего бразильца 13 голов и 11 ассистов в 20 матчах Лиги 1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар ПСЖ

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