Неймар объявил ПСЖ о желании сменить клуб
Бразилец уже знает, где хочет продолжить карьеру.
Нападающий ПСЖ Неймар принял решение покинуть клуб этим летом. Об этом сообщает издание L’Equipe.
Бразилец уже сообщил руководству клуба о своем намерении сменить команду. Футболист хочет вернуться в Барселону.
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Неймар принял решение покинуть парижан после того, как посовещался со своей семьей и агентом Пини Захави. На это также повлиял протест фанатов возле дома игрока.
Проблемой может стать проблемы с финансами у Барселоны и нежелание главного тренера Хави портить семейную атмосферу в команде.
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