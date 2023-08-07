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Неймар объявил ПСЖ о желании сменить клуб

Бразилец уже знает, где хочет продолжить карьеру.
Сегодня, 19:22
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Нападающий ПСЖ Неймар принял решение покинуть клуб этим летом. Об этом сообщает издание L’Equipe.

Бразилец уже сообщил руководству клуба о своем намерении сменить команду. Футболист хочет вернуться в Барселону.

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Неймар принял решение покинуть парижан после того, как посовещался со своей семьей и агентом Пини Захави. На это также повлиял протест фанатов возле дома игрока.

Проблемой может стать проблемы с финансами у Барселоны и нежелание главного тренера Хави портить семейную атмосферу в команде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар ПСЖ

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