Неймар вернется в Барселону

Нападающий ПСЖ Неймар близок к переходу в Барселону. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

31-летний бразилец хочет вернуться в каталонский клуб. На это может повлиять скорый трансфер Усмана Дембеле в стан парижан.

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Кроме того, Неймар удалил из инстаграма отметку о том, что он является игроком ПСЖ. Игрок настроен решительно на смену команды.

В минувшем сезоне на счету бразильца 13 голов и 11 ассистов в 20 матчах Лиги 1.

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