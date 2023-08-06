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Неймар вернется в Барселону

Парижане и каталонцы обменяются травматичными игроками.
Сегодня, 00:19
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Нападающий ПСЖ Неймар близок к переходу в Барселону. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

31-летний бразилец хочет вернуться в каталонский клуб. На это может повлиять скорый трансфер Усмана Дембеле в стан парижан.

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Кроме того, Неймар удалил из инстаграма отметку о том, что он является игроком ПСЖ. Игрок настроен решительно на смену команды.

В минувшем сезоне на счету бразильца 13 голов и 11 ассистов в 20 матчах Лиги 1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ Усман Дембеле

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