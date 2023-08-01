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Бразильская блогерша заявила, что Неймар имел сексуальные отношения с мужчиной

Бразилец, возможно, является бисексуалом.
Сегодня, 15:26
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Бразильская блогерша София Барклай рассказала неожиданные детали сексуальной жизни Неймара.

По словам Барклай, во время одной из вечеринок, которую футболист организовывал во время пандемии COVID-19, бразилец занимался любовью с другим известным бразильцем. 

"Они оба занимались сексом друг с другом. Потом мы с девушкой оказались в центре, и они целовались, все целовались. Не было никаких ограничений", - сказала София в программе Chupim.

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Чтобы предотвратить подобные утечки, Неймар заставил всех участников вечеринки оставить свои мобильные телефоны в отдельной комнате под охраной людей, которым он доверяет.

Кроме того, они должны были подписать соглашение о неразглашении. Барклай сопротивлялась и отказывалась подписывать соглашение, и теперь она раскрыла правду о том, что произошло на той секретной вечеринке.

Мужчина, с которым вингер ПСЖ якобы занимался сексом, является бразильским серфером Педро Скуби. Отметим, что у Скуби есть трое детей от брака с актрисой Луаной Пиованни, которую он бросил ради известной певицы Анниты.

Стоит сказать, что и сам футболист встречается с моделью Бруной Бьянкарди, с которой он воспитывает 11-летнего сына.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар бразилия гомосексуализм

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