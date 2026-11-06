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Украина уверенно обыграла Великобританию на Европейском кубке наций по хоккею

Украинская сборная одержала вторую победу на турнире.
Сегодня, 20:12       Автор: Игорь Мищук
Украина победила Великобританию / ФХУ
Украина победила Великобританию / ФХУ

В пятницу, 6 ноября, сборная Украины по хоккею провела свой второй матч в рамках Европейского кубка наций.

Команда Александра Бобкина встречалась с Великобританией и одержала уверенную победу со счетом 5:1.

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В первом периоде украинская сборная сумела дважды поразить ворота соперника усилиями  Артема Гребеника и Игоря Мережко. Во втором игровом отрезке соперники обменялись результативными бросками - на шайбу британцев ответил Даниил Трахт.

В заключительном периоде "сине-желтые" сумели довести разрыв в счете до четырех шайб благодаря точным броскам Андрея Денискина и Алексея Вороны.

Европейский кубок наций
Группа С, второй тур

Украина - Великобритания 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 - Гребеник (Денискин, Евтехов), 14:41. 2:0 - Мережко (Кривошапкин, Ратушный), 19:37. 2:1 - Нильсон (Майсинс), 27:43. 3:1 - Трахт (Ворона, Пересунько - большинство), 38:06. 4:1 - Денискин (Ковальчук), 43:40. 5:1 - Ворона (Пересунько - большинство), 51:52.

Напомним, что в матче первого тура Европейского кубка наций украинцы одержали победу над Польшей (2:1) и на данный момент с шестью очками лидируют в группе С.

Следующий поединок на турнире сборная Украины проведет в субботу, 7 ноября, встретившись с Италией.

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