Сборная Украины после выхода в хоккейную элиту осталась без тренера
Сборная Украины по хоккею в сезоне-2026/2027 будет работать под руководством нового тренерского штаба.
Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея Украины.
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Срок действия контрактов тренерского штаба во главе с Дмитрием Христичем истек, а в ходе переговоров с ФХУ стороны не пришли к соглашению по поводу условий продолжения сотрудничества.
"Я искренне благодарен Дмитрию Христичу и его ассистентам за работу, которую они выполняли в течение трех лет, подняв национальную сборную Украины из Дивизиона IB в элиту мирового хоккея. Дмитрий Христич, Олег Шафаренко и Игорь Карпенко золотыми буквами вписали свои имена в историю украинского хоккея.
В нынешних чрезвычайно сложных условиях для нашей страны мы сделали все возможное, чтобы сохранить этот тренерский штаб для национальной сборной, однако сторонам не удалось достичь согласия по поводу условий дальнейшего сотрудничества", - сказал президент ФХУ Сергей Мазур.
Напомним, ранее сборная Украины впервые за 20 лет вышла в элитный хоккейный дивизион.
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