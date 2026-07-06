iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Сборная Украины после выхода в хоккейную элиту осталась без тренера

ФХУ не договорилась с Дмитрием Христичем и его тренерским штабом о продолжении сотрудничества.
Сегодня, 18:42       Автор: Игорь Мищук
Тренерский штаб покинул сборную Украины / ФХУ
Тренерский штаб покинул сборную Украины / ФХУ

Сборная Украины по хоккею в сезоне-2026/2027 будет работать под руководством нового тренерского штаба.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея Украины.

Читай также: Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2027

Срок действия контрактов тренерского штаба во главе с Дмитрием Христичем истек, а в ходе переговоров с ФХУ стороны не пришли к соглашению по поводу условий продолжения сотрудничества.

"Я искренне благодарен Дмитрию Христичу и его ассистентам за работу, которую они выполняли в течение трех лет, подняв национальную сборную Украины из Дивизиона IB в элиту мирового хоккея. Дмитрий Христич, Олег Шафаренко и Игорь Карпенко золотыми буквами вписали свои имена в историю украинского хоккея.

В нынешних чрезвычайно сложных условиях для нашей страны мы сделали все возможное, чтобы сохранить этот тренерский штаб для национальной сборной, однако сторонам не удалось достичь согласия по поводу условий дальнейшего сотрудничества", - сказал президент ФХУ Сергей Мазур.

Напомним, ранее сборная Украины впервые за 20 лет вышла в элитный хоккейный дивизион.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по хоккею Дмитрий Христич фху

Статьи по теме

Украина - Япония: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 по хоккею в Дивизионе IА Украина - Япония: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 по хоккею в Дивизионе IА
Сборная Украины одержала вторую победу на ЧМ-2026 по хоккею Сборная Украины одержала вторую победу на ЧМ-2026 по хоккею
Украина с поражения стартовала на ЧМ-2026 по хоккею в Дивизионе IA Украина с поражения стартовала на ЧМ-2026 по хоккею в Дивизионе IA
Украина одолела сборную Польши в Европейском кубке наций Украина одолела сборную Польши в Европейском кубке наций

Видео

Динамо одолело чемпиона Австрии в последнем спарринге перед стартом в еврокубках
Динамо одолело чемпиона Австрии в последнем спарринге перед стартом в еврокубках

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Португалия - Испания, США - Бельгия в плей-офф ЧМ-2026
просмотров
Свитолина проиграла Снигур на старте Уимблдона
просмотров
Костюк пробилась в 1/4 финала Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" обыграли ЛАСК перед встречей с Университатей в отборе Лиги Европы
просмотров

Последние новости

ЧМ-202620:50
"Я не считал, что там был фол": Трамп признался, что повлиял на отмену дисквалификации игрока сборной США
Теннис19:57
Костюк снялась с парного разряда Уимблдона
Европа19:28
Тоттенхэм объявил о подписании Тонали, обновив трансферный рекорд
Украина18:42
Сборная Украины после выхода в хоккейную элиту осталась без тренера
ЧМ-202617:55
Полузащитник сборной Англии больше не сыграет на ЧМ-2026 из-за нелепой травмы
Теннис14:45
Костюк пробилась в 1/4 финала Уимблдона
Теннис14:43
Костюк разгромила Крюгер и вышла в четвертьфинал Уимблдона
Европа14:26
Отец норвежского форварда допустил возможный переход сына в испанский гранд
ЧМ-202614:11
Агирре покидает сборную Мексики после вылета от Англии
Европа13:43
Барселона планирует продать своего хавбека этим летом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK