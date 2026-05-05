Сборная Украины одержала вторую победу на ЧМ-2026 по хоккею

Украинцы в третьем матче Дивизиона IА обыграли французов.
Сегодня, 19:38       Автор: Игорь Мищук
Украина обыграла Францию / IIHF
Во вторник, 5 мая, сборная Украины провела свой третий матч на чемпионате мира-2026 по хоккею в Дивизионе IА, который проходит в польском Сосновце.

"Сине-желтые" встречались с Францией и обыграли соперника со счетом 3:2, одержав вторую победу на турнире.

Украинская команда открыла счет в начале матча усилиями Артема Гребеника, а после результативный бросок Игоря Мережко удвоил результат.

Во втором периоде сборная Украины растеряла преимущество, позволив французам отыграть отставание, однако Даниил Трахт снова вывел украинцев вперед. В третьем отрезке встречи "сине-желтые" удержали победный результат.

Чемпионат мира-2026 по хоккею
Дивизион IА. 3-й тур

Франция - Украина 2:3 (0:2, 2:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 - Гребеник (Куприянов, Морозов), 05:43, 0:2 - Мережко (Трахт, Ворона, больш.), 10:08, 1:2 - Брюж (Бугро, Тири), 22:20, 2:2 - Будон (Боск, Кантаджалло), 32:59. 2:3 - Трахт (Ворона), 38:15.

Сборная Украины набрала шесть очков и вышла на второе место в Дивизионе IА. Ранее украинцы проиграли Польше (2:3) и победили Литву (2:1).

Источник: iihf.com

Свой следующий матч украинская сборная проведет против Казахстана в четверг, 7 мая, в 17:00 по киевскому времени. 

Напомним, что по итогам турнира две лучшие команды поднимутся в элитный дивизион, а последняя сборная опустится в Дивизион IВ.

