Олийникова выиграла первый в карьере матч основной сетки турнира WTA 1000

Украинская теннисистка успешно стартовала на соревнованиях в Риме.
Сегодня, 17:48       Автор: Игорь Мищук
Александра Олийникова / Getty Images

Украинская теннисистка Александра Олийникова (№68 WTA) преодолела первый круг турнира WTA 1000 в Риме.

В своем стартовом матче основной сетки соревнований украинка встречалась с хорваткой Петрой Марчинко (№69 WTA) и обыграла соперницу в двух сетах со счетом 6:1, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут. Олийникова не подавала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь из девяти брейк-пойнтов.

Для украинской теннисистки эта победа стала дебютной на турнире уровня WTA 1000.

WTA 1000, Рим, Италия
Первый круг

Александра Олийникова (Украина) - Петра Марчинко (Хорватия) 6:1, 6:3

Во втором круге Олийникова встретится с Кларой Таусон (№18 WTA) из Дании.

Напомним, ранее Марта Костюк стала чемпионкой турнира в Мадриде.

