Сборная Бразилии попросила МЮ дать своему топ-форварду отдых в оставшихся матчах сезона

Бразильская футбольная конфедерация (CBF) направила запрос руководству Манчестер Юнайтед касательно игрока Матеуса Куньи.

CBF попросила предоставить форварду отдых в оставшихся матчах сезона АПЛ, чтобы он не усугубил своё состояние здоровья перед предстоящим чемпионатом мира.

Отмечается, что в игре против Ливерпуля Кунья выступал с дискомфортом, а в последнее время он испытывает боли в приводящей мышце бедра.

Внутри Бразильской конфедерации считают, что отдых в трёх оставшихся матчах сезона позволит форварду полностью восстановиться и избежать риска серьёзной травмы.

Тем временем Манчестер Сити готовит новое соглашение для своего ключевого хавбека.

