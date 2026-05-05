Сборная Бразилии попросила МЮ дать своему топ-форварду отдых в оставшихся матчах сезона
Игрок испытывает проблемы с мышцей бедра.
Бразильская футбольная конфедерация (CBF) направила запрос руководству Манчестер Юнайтед касательно игрока Матеуса Куньи.
CBF попросила предоставить форварду отдых в оставшихся матчах сезона АПЛ, чтобы он не усугубил своё состояние здоровья перед предстоящим чемпионатом мира.
Отмечается, что в игре против Ливерпуля Кунья выступал с дискомфортом, а в последнее время он испытывает боли в приводящей мышце бедра.
Внутри Бразильской конфедерации считают, что отдых в трёх оставшихся матчах сезона позволит форварду полностью восстановиться и избежать риска серьёзной травмы.
