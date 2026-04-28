iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Оценки Ярмолюка за матч против Манчестер Юнайтед

Выдал солидную точность передач в игре.
Сегодня, 07:22       Автор: Валентина Чорноштан
Егор Ярмолюк / Instagram
Егор Ярмолюк / Instagram

Накануне состоялся матч 34-го тура АПЛ между Манчестер Юнайтед и лондонским Брентфордом.

В игре принял участие Егор Ярмолюк: украинец вышел в стартовом составе и отыграл поединок полностью, однако результативными действиями не отметился.

За 90 минут полузащитник на поле сделал 92% точных передач (57/62), выиграл 5/12 дуэлей, совершил 1/3 удачных попыток дриблинга, сделал 3 отбора, 3 выноса, 2 перехвата, 7 подборов, 1 раз был обыгран, 13 раз потерял мяч.

После финального свистка статистические порталы Sofascore и Whoscored оценили игру Ярмолюка в 7,0 и 6,8 балла соответственно.

Узнать, с каким счетом закончилась встреча манкунианцев против "пчел", вы можете на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЕГОР ЯРМОЛЮК ФК Манчестер Юнайтед ФК Брентфорд

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Хиггинс выбил О'Салливана
просмотров
Футбол сегодня: завершение тура УПЛ, Ярмолюк против Манчестер Юнайтед, матчи Серии А и Ла Лиги
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко приблизился к рекорду
просмотров
УПЛ: Эпицентр и Александрия сыграли вничью, Заря встретится с Вересом
просмотров

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK