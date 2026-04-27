ПСЖ - Бавария: анонс полуфинала Лиги чемпионов

Очередной розыгрыш Лиги чемпионов всё ближе к своему завершению, и нам осталось увидеть всего пять поединков.

Первым из них будет противостояние действующего чемпиона в лице французского ПСЖ и главного фаворита турнира — немецкой Баварии из Мюнхена.

ПСЖ - Бавария

28 апреля, 22:00, Париж, стадион Парк де Пренс

Путь к полуфиналу

Парижане, как и в предыдущем турнире, который они в итоге выиграли, не лучшим образом провели основной этап Лиги чемпионов. Они хоть и выиграли половину матчей, но заняли лишь 11-ю строчку и были вынуждены играть дополнительный раунд плей-офф.

Там они прошли Монако, проведя далеко не самые лёгкие матчи. Как оказалось, в следующих двух раундах против команд АПЛ было несколько комфортнее — сначала прошли Челси, дважды разгромив лондонцев, а затем Ливерпуль, которого одолели дважды по 2:0.

Бавария же на этапе Лиги выглядела сверхмощно, лишь в одном матче не одержав победу.

В плей-офф немцы сразу разгромили Аталанту, забив 10 голов за два матча, а в четвертьфинале провели захватывающие матчи с мадридским Реалом и снова победили в обоих. 11 побед в 12 матчах — отличный показатель от мюнхенцев.

В какой форме находятся команды?

ПСЖ ещё не гарантировал себе чемпионский титул во Франции, но имеет неплохое преимущество, из-за чего может несколько спокойнее относиться к матчам внутреннего первенства.

Тем не менее, парижане из девяти последних своих матчей выиграли восемь, проиграв неделю назад Лиону Паулу Фонсеки.

Бавария же уже отпраздновала победу в Бундеслиге. Команда Венсана Компани вообще проводит сумасшедший 2026 год. К примеру, с начала февраля мюнхенцы сыграли 19 матчей и выиграли 18 из них.

В предыдущей игре чемпионата Бавария проигрывала Майнцу со счётом 0:3, но всё равно смогла совершить камбэк и добыть победу в поединке, который ей уже был неинтересен с турнирной точки зрения.

Напомним, что в 2025 году команды дважды играли между собой — на КЧС летом победу одержал ПСЖ, а вот в Лиге чемпионов этой осенью именно Бавария выиграла матч в Париже.

Ориентировочные составы

У команды Луиса Энрике перед матчем с Баварией есть одна очень существенная потеря — травмировался Витинья. В последних матчах его подменял номинальный центральный защитник Беральдо, и, похоже, именно на него сделает ставку тренерский штаб.

Наиболее вероятно, в стартовом составе мы традиционно для ЛЧ не увидим Илью Забарного, который постоянно играет в чемпионате, но не выходит в этом турнире.

Ориентировочный состав ПСЖ: Сафонов — Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш — Невеш, Беральдо, Руис — Дуэ, Дембеле, Кварацхелия

У Баварии также не без проблем. Тяжёлую травму получил Серж Гнабри, уже давно отсутствует юный Карл, не поможет и Рафа Геррейро.

Зато набирает ход Джамал Мусиала, который ещё не выходил в стартовом составе этого плей-офф ЛЧ.

Ориентировочный состав Баварии: Нойер — Станишич, Упамекано, Та, Лаймер — Киммих, Павлович — Олисе, Мусиала, Диас — Кейн

Прогноз на игру

Многие футбольные болельщики называют этот матч досрочным финалом Лиги чемпионов, ведь считают, что именно команда из этой пары победит в финальном противостоянии.

Эксперты несколько больше верят в выход в финал именно Баварии, но при этом в парижском матче минимальное преимущество всё же на стороне французского клуба.

На сайте betking можно поставить на победу ПСЖ с коэффициентом 2,37, тогда как потенциальный успех Баварии оценивается показателем 2,80. Вероятность ничейного результата в основное время представлена коэффициентом 3,80. Гарри Кейн может продолжить свою серию матчей с забитыми голами, а коэффициент на это событие составляет 2,10.

