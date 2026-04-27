iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Эпицентр - Александрия 1:1: обзор матча и результат игры 27.04.2026

"Горожанам" удалось вырвать ничейный результат в добавленное время.
Сегодня, 15:18       Автор: Игорь Мищук
Эпицентр и Александрия сыграли вничью / ФК Эпицентр
В понедельник, 27 апреля, Эпицентр принимал Александрию в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги.

Хозяева поля не сумели удержать минимальное преимущество в поединке с "горожанами", пропустив на последних минутах и завершив игру ничейным результатом 1:1.

Александрии удалось поразить ворота соперника уже на второй минуте усилиями Яде Папа Ндиага, однако после консультации с VAR арбитр гол отменил из-за офсайда. В дальнейшем Эпицентр действовал активнее и на 33-й минуте сумел открыть счет. Вадим Сидун со своей половины поля запустил в прорыв Карлоса Рохаса, а тот убежал от защитников, вошел справа в штрафную и пробил в дальний нижний угол.

Во второй половине встречи гости перехватили инициативу, однако восстановить паритет в противостоянии смогли лишь в компенсированное к матчу время, а спасительным для "горожан" стал стандарт. На 90+2 минуте после подачи с углового с правого фланга Мигел Кампуш головой отправил мяч в сетку.

Набрав 25 очков, Эпицентр занимает на данный момент 12-е место в турнирной таблице УПЛ. Александрия с 13 баллами расположилась на предпоследней 15-й позиции.

Статистика матча Эпицентр - Александрия 25-го тура чемпионата Украины

Эпицентр - Александрия 1:1

Голы: Рохас, 33 - Кампуш, 90+2

Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 10 - 13
Удары в створ: 6 - 6
Угловые: 5 - 8
Фолы: 7 - 18

Эпицентр: Билык - Лучкевич (Супряга, 87), Григоращук, Кош, Климец - Себерио, Миронюк (Запорожец, 87) - Рохас, Ковалец (Липовуз, 71), Сифуэнтес (Оливейра, 90+4) - Сидун.

Александрия: Долгий - Бутко (Черныш, 83), Кампуш, Боль, Огарков - Мышнев (Амарал, 77), Ващенко, Булеца - Жонатан (Туати, 70), Родригеш (Кремчанин, 46), Ндиага.

Предупреждения: Жонатан, Ндиага, Туати.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ александрия чемпионат Украины Эпицентр Украинская Премьер-лига

Статьи по теме

Последние новости

Европа16:55
Барселона пытается выкупить форварда Атлетико
Формула 116:18
Китайский автопроизводитель ведет переговоры с Формулой-1
Бокс15:40
Усик - Верховен: когда и где состоится бой
Украина15:30
УПЛ: Эпицентр и Александрия сыграли вничью, Заря встретится с Вересом
Украина15:18
Александрия спаслась от поражения в матче с Эпицентром
Бокс13:55
Усик - Верховен: прогноз на бой
Украина12:20
Календарь Шахтера: "горняки" обыграли Кудривку перед полуфиналом Лиги конференций
Европа11:55
Яремчук и Забарный попали в символическую сборную тура Лиги 1
Украина11:25
Календарь Динамо: "бело-синие" выдали безумный победный матч с Кривбассом в УПЛ
Снукер11:15
Чемпионат мира по снукеру-2026: определилась половина участников четвертьфинала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK