iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Милан договорился с новым главным тренером

После неудачи в Манчестер Юнайтед Рубен Аморим трудоустроится в Италии.
Сегодня, 15:10       Автор: Игорь Мищук
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

Бывший наставник лиссабонского Спортинга и Манчестер Юнайтед Рубен Аморим в ближайшее время должен быть назначен на пост главного тренера Милана.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 41-летний португальский специалист уже согласовал с итальянским клубом все детали будущего сотрудничества и на этой неделе подпишет контракт.

Читай также: Милан безвольно пролетел мимо Лиги чемпионов, Рома и Комо сыграют в главном еврокубке

По информации источника, договор нового тренера с "россонери" будет рассчитан до июня 2028 года. Также соглашение будет предусматривать возможность его продления еще на один сезон - до лета 2029 года.

Аморим оставался без работы с января после того, как был уволен с поста тренера Манчестер Юнайтед.

Милан после завершения этого сезона отправил в отставку Массимилиано Аллегри, под руководством которого команда финишировал пятой в Серии А.

Напомним, что после нынешнего сезона Милан также провел чистку в руководстве клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Рубен Аморим

Статьи по теме

Милан предложил контракт тренеру, провалившемуся в Манчестер Юнайтед Милан предложил контракт тренеру, провалившемуся в Манчестер Юнайтед
Экс-хавбек Реала близок к уходу из футбола Экс-хавбек Реала близок к уходу из футбола
Милан установил ценник за Леау Милан установил ценник за Леау
Бывший игрок Ворсклы и Волыни умер в возрасте 39 лет Бывший игрок Ворсклы и Волыни умер в возрасте 39 лет

Видео

Клуб УПЛ официально сменил название и показал новый логотип
Клуб УПЛ официально сменил название и показал новый логотип

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Дании в досрочно завершенном спарринге
просмотров
Футбол сегодня: матчи ЧМ-2026 с участием Испании, Бельгии, Уругвая
просмотров
Плей-офф НБА: Никс победил Сан-Антонио в четвертом матче серии
просмотров
УПЛ: Кудривка и Левый Берег пробились в УПЛ
просмотров

Последние новости

Европа15:10
Милан договорился с новым главным тренером
Украина14:36
Бывший игрок Ворсклы и Волыни умер в возрасте 39 лет
Украина13:48
Клуб УПЛ официально сменил название и показал новый логотип
Бокс13:12
Фьюри озвучил имя потенциального соперника и исключил другой вариант
Европа12:30
Реал объявил о подписании защитника Челси
Бокс11:59
"Реванш состоится": Чисора назвал своего следующего соперника
Украина11:31
Динамо прибыло на летний тренировочный сбор, где проведет пять спаррингов
Украина10:56
Финалист Кубка Украины сменил главного тренера
ЧМ-202610:30
ЧМ-2026: анонс дня — Испания vs Кабо-Верде, Бельгия vs Египет, Саудовская Аравия vs Уругвай
ММА10:18
Гэтжи избил Топурию на UFC в Белом доме и стал новым обладателем титула в легком весе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK