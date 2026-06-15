Милан договорился с новым главным тренером
Бывший наставник лиссабонского Спортинга и Манчестер Юнайтед Рубен Аморим в ближайшее время должен быть назначен на пост главного тренера Милана.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 41-летний португальский специалист уже согласовал с итальянским клубом все детали будущего сотрудничества и на этой неделе подпишет контракт.
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По информации источника, договор нового тренера с "россонери" будет рассчитан до июня 2028 года. Также соглашение будет предусматривать возможность его продления еще на один сезон - до лета 2029 года.
Аморим оставался без работы с января после того, как был уволен с поста тренера Манчестер Юнайтед.
Милан после завершения этого сезона отправил в отставку Массимилиано Аллегри, под руководством которого команда финишировал пятой в Серии А.
Напомним, что после нынешнего сезона Милан также провел чистку в руководстве клуба.
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