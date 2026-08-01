Бортолето откровенно рассказал о своем будущем

Пилот Ауди Габриэль Бортолето рассказал о своем будущем.

Напомним, что в текущем сезоне 21-летний бразилец уже набрал десять очков и занимает 14-ю строчку в личном зачете.

По словам гонщика, у него с Ауди долгий контракт, который он с удовольствием готов отработать до конца.

Мое будущее с Ауди уже определено. Я буду выступать за команду еще несколько лет, скажем так. Не могу сказать, на сколько именно рассчитан контракт – оставлю это команде, если вдруг она захочет рассказать об этом публично. Меня все это не заботит, тут все решает Ауди. Но я могу сказать, что команду ждет долгий путь в несколько лет. Надеюсь, что нам удастся одержать много прекрасных побед в будущем

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