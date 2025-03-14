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"Привел много фальшивых талантов": дебютант Формулы-1 разнес функционера за напыщенную оценку

Новичок чемпионата мира за словом в карман не лезет.
Сегодня, 01:00
Габриэль Бортолето / Getty Images
Габриэль Бортолето / Getty Images

Советник Ред Булл Хельмут Марко разделил дебютантов сезона-2025 на категории А и Б. Пилот Заубер Габриэль Бортолето попал в класс Б и решительно ответил функционеру, сообщает Motorsport Week.

"Мне все равно. Я видел это, и я люблю вызовы. Хельмут – тот человек, который привлек немало талантов в Формулу-1, а также привел много фальшивых талантов в F1. Он и был прав, и ошибался – надеюсь, я докажу, что в этот раз он ошибается.

Но никакие слова в медиа не изменят его мнение, только результаты на трассе. В какой-то момент, уверен, я докажу, что он ошибается, и, надеюсь, он признает это. Пока я сосредоточен на своей работе, чтобы добавлять и делать все возможное.

Я горжусь своими выступлениями в младших сериях. Я победил в Формуле-2 и Формуле-3 в борьбе с его пилотами Ред Булл. Это плюс для меня", – заявил бразилец.

К слову, ранее Формула-1 показала трейлер ленты с Брэдом Питтом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заубер Ред Булл Хельмут Марко Габриэль Бортолето

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