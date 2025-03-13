Формула-1 представила трейлер фильма с Брэдом Питтом
В сети опубликован трейлер фильма Warner Bros. Формула-1. Брэд Питт принимает участие в гонке в новом анонсе ленты, сообщает официальный сайт чемпионата.
Голливудская звезда сыграл бывшего пилота, вернувшегося в F1 для роли наставника молодого гонщика (Демсон Идрис). Режиссером фильма был Джозеф Косински, снявший Топ Ган: Мэверик. Сопродюсером фильма стал Льюис Хэмилтон.
F1 | Official Trailer— Formula 1 (@F1) March 13, 2025
Meet APXGP. Sonny Hayes and Joshua Pearce. F1, only in theatres June 2025.#F1 #F1Movie pic.twitter.com/k1hS76rNdt
Формула-1 выйдет на экраны в конце июня. Бюджет ленты составил ориентировочно 300 млн долларов.
К слову, ранее Доменикали подписал новый контракт с Формулой-1.
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