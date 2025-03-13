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Автоспорт

Формула-1 представила трейлер фильма с Брэдом Питтом

Лента режиссера Джозефа Косински получила новое промо.
Вчера, 22:59
Брэд Питт / Getty Images
Брэд Питт / Getty Images

В сети опубликован трейлер фильма Warner Bros. Формула-1. Брэд Питт принимает участие в гонке в новом анонсе ленты, сообщает официальный сайт чемпионата.

Голливудская звезда сыграл бывшего пилота, вернувшегося в F1 для роли наставника молодого гонщика (Демсон Идрис). Режиссером фильма был Джозеф Косински, снявший Топ Ган: Мэверик. Сопродюсером фильма стал Льюис Хэмилтон.

Формула-1 выйдет на экраны в конце июня. Бюджет ленты составил ориентировочно 300 млн долларов.

К слову, ранее Доменикали подписал новый контракт с Формулой-1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брэд Питт

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