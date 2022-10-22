Брэд Питт занимается созданием фильма о Формуле 1, Хэмилтон станет продюсером

Все идет к тому, что через несколько лет в мире появится фильм про Формулу 1. Режиссером фильма станет Джозеф Косински, снявший "Трон: Наследие", "Обливион", и недавний хит "Топ Ган: Мэверик".

Как и последний названный фильм, проект Ф1 будет продюсировать Брукхаймер. Помогать ему в этом будет пилот Мерседес, 7-кратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, передает Autosport.

По сценарию Эрена Крюгера, который также написал "Топ Ган: Мэверик", история вращается вокруг гонщика-ветерана, который становится наставником подающего надежды юношу.

Все руководители команд были приглашены в субботу, 22 октября, в отель в Остине, чтобы встретиться с Брэдом Питтом, Брукхаймером и Косински, а также со Стефано Доменикали, для обсуждения планов по фильму. Звезды Голливуда дали руководителям представление о том, что они планируют делать.

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Косински недавно подчеркнул, что съемка реальных болидов в действии будет ключевой частью производства.

Хотя детали все еще обсуждаются, ожидается, что стороны придут к полному сотрудничеству, включая разрешение на съемку в гоночных уик-эндах.