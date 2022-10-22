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Автоспорт

Уильямс объявил имя того, кто заменит Латифи в 2023 году

При этом для данной замены существуют некоторые условия.
Сегодня, 20:42
Логан Сарджент / Getty Images
Логан Сарджент / Getty Images
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В конце сентября стало известно, что Николас Латифи по окончанию сезона 2022 года покинет Уильямс, за который выступал на протяжении последних трех лет.

Во время первой практики Гран-при США на трассе в болиде Уильямс оказался Логан Сарджент из Формулы 2. Он показал 19-е время.

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По информации Autosport, руководитель команды из Гроу Йост Капито объявил, что именно Сарджент заменит Латифи в 2023 году. Однако для этого ему потребуется получить достаточное количество баллов в суперлицензию.

Также было объявлено, что Логан выступит на практиках в Мексике и Абу-Даби.

Таким образом в Формуле 1 остается одно свободное место - в Хаас, где все еще неизвестно, кто станет напарником Кевина Магнуссена в следующем сезоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уильямс Гран-при США Николас Латифи
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