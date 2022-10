Уильямс объявил имя того, кто заменит Латифи в 2023 году

В конце сентября стало известно, что Николас Латифи по окончанию сезона 2022 года покинет Уильямс, за который выступал на протяжении последних трех лет.

Во время первой практики Гран-при США на трассе в болиде Уильямс оказался Логан Сарджент из Формулы 2. Он показал 19-е время.

По информации Autosport, руководитель команды из Гроу Йост Капито объявил, что именно Сарджент заменит Латифи в 2023 году. Однако для этого ему потребуется получить достаточное количество баллов в суперлицензию.

Также было объявлено, что Логан выступит на практиках в Мексике и Абу-Даби.

More time in the FW44 incoming for @LoganSargeant! 🤩



We’re excited to confirm that Logan will participate in two more FP1 sessions this year, as well as the end of season Young Driver Test! 🇲🇽🇦🇪#WeAreWilliams