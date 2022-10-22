Человек-паук и ковбой: пилоты подготовили специальные шлемы на Гран-при США

Спортсмены решили обновить дизайн своих шлемов на один уик-енд.

В ночь с пятницы на субботу, 22 октября, в Остине начался 19-й гоночный этап Формулы 1 сезона 2021 года.

К предстоящему Гран-при США некоторые гонщики пелотона подготовили специальный дизайн своих шлемов. Данную подборку опубликовал Motorsport.

Минувшей ночью команды провели две свободные практики на автодроме Трасса Америк. Обе тренировочные сессии остались за представителями Феррари: Карлос Сайнс победил в первой практике, а Шарль Леклер - во второй.

Напомним, что квалификация гонки в Остине состоится в ночь на воскресенье, 23 октября, в 01:00 по киевскому времени, а сам Гран-при начнется в 22:00.