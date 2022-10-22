Гран-при США: Сайнс оказался быстрейшим в первой практике, а Леклер - во второй

Ночью, 22 октября, в Остине состоялись свободные практики предстоящего Гран-при США.

Первая тренировка завершилась победой пилота Феррари Карлоса Сайнса - испанец единственный, кто сумел выйти за пределы 1:37,000. Стоит отметить Лэнса Стролла, который показал четвертое время. При этом не обошлось без аварий: "постарался" Антонио Джовинацци, проводивший сессию за рулем Хаас.

Результаты первой практики:

Во второй тренировке в свой болид вернулся Шарль Леклер и сразу же показал лучшее время, опередив ближайшего преследователя, которым внезапно оказался Валттери Боттас, на 0,7 с. На третьем место расположился Даниэль Риккардо, а Мик Шумахер стал пятым.

Результаты второй практики:

Читай также: Судьба Мика Шумахера в Формуле 1 может решиться после Гран-при Мексики

Напомним, что Гран-при США будет проходить поздно вечером воскресенья, 23 октября, в 22:00 по киевскому времени. А квалификация состоится в ночь на 23 октября в 01:00.