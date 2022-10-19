iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Судьба Мика Шумахера в Формуле 1 может решиться после Гран-при Мексики

При этом команда не собирается спешить с объявлением напарника Кевина Магнуссена на 2023 год.
Сегодня, 13:55
Мик Шумахер / Getty Images
Мик Шумахер / Getty Images
0 0 0

В Формуле 1 осталось всего два свободных мест на сезон 2023 года: по одному месту в Хаас и Уильямсе. И если последних точно покинет Николас Латифи, то вот в американской команде до сих пор не определились относительно Мика Шумахера.

По словам руководителя Хаас Гюнтера Штайнера, судьба Мика может решиться после обсуждения в Мексике. Он также подтвердил, что команда ведет переговоры с Нико Хюлькенбергом.

"Да, я общался с ним. Я давно знаю Нико – знаю его намного лучше, чем Даниэля Риккардо, например. Мы действительно общаемся, но пока ничего еще не решено", - цитирует Штайнера GP Today.

"Я должен быть честен: шансы Мика по-прежнему 50 на 50. Мы в любом случае не примем решение в промежутке между этапами в Остине и Мексике, для этого просто нет времени. В следующий раз мы обдумаем ситуацию уже после Гран-при Мексики, там будет чуть больше времени, чтобы во всем разобраться".

Читай также: Мерседес будет нарушать потолок расходов, если ФИА жестко не накажет Ред Булл

В нынешнем сезоне Мик Шумахер набрал 12 очков за 18 проведенных этапов. В то же самое время его напарник Кевин Магнуссен набрал на 10 баллов больше.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хаас Мик Шумахер Гюнтер Штайнер
0 0 0

Статьи по теме

Формула-1: Кубок конструкторов-2022 Формула-1: Кубок конструкторов-2022
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022 Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
Спортивный директор Ф1 рассказал, в чем разница между Максом Ферстаппеном и Миком Шумахером Спортивный директор Ф1 рассказал, в чем разница между Максом Ферстаппеном и Миком Шумахером
Помочь журналистам

Видео

Блок-шот Эмбиида и данк ЛеБрона - в ТОП-10 моментов НБА
Блок-шот Эмбиида и данк ЛеБрона - в ТОП-10 моментов НБА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Бадоса опустилась вниз
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Оже-Альяссим вошел в ТОП-10
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Европа16:06
Форвард Барселоны зимой может покинуть клуб
ЧМ-202215:34
Cалах и Марез попробуют себя в новом амплуа во время Чемпионата мира 2022
Европа15:25
Челси - Манчестер Юнайтед: прогноз на матч АПЛ 22.10.2022
НБА14:53
Харден шикарно обыграл Смарта, но испортил момент, запустив "кирпич"
Формула 114:40
Формула-1: Кубок конструкторов-2022
Формула 114:30
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
Европа14:17
Неймар был готов летом принять предложение Челси, но клубы не договорились
Формула 113:55
Судьба Мика Шумахера в Формуле 1 может решиться после Гран-при Мексики
Формула 113:40
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
НБА13:19
Блок-шот Эмбиида и данк ЛеБрона - в ТОП-10 моментов НБА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK