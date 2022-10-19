Судьба Мика Шумахера в Формуле 1 может решиться после Гран-при Мексики

При этом команда не собирается спешить с объявлением напарника Кевина Магнуссена на 2023 год.

В Формуле 1 осталось всего два свободных мест на сезон 2023 года: по одному месту в Хаас и Уильямсе. И если последних точно покинет Николас Латифи, то вот в американской команде до сих пор не определились относительно Мика Шумахера.

По словам руководителя Хаас Гюнтера Штайнера, судьба Мика может решиться после обсуждения в Мексике. Он также подтвердил, что команда ведет переговоры с Нико Хюлькенбергом.

"Да, я общался с ним. Я давно знаю Нико – знаю его намного лучше, чем Даниэля Риккардо, например. Мы действительно общаемся, но пока ничего еще не решено", - цитирует Штайнера GP Today.

"Я должен быть честен: шансы Мика по-прежнему 50 на 50. Мы в любом случае не примем решение в промежутке между этапами в Остине и Мексике, для этого просто нет времени. В следующий раз мы обдумаем ситуацию уже после Гран-при Мексики, там будет чуть больше времени, чтобы во всем разобраться".

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В нынешнем сезоне Мик Шумахер набрал 12 очков за 18 проведенных этапов. В то же самое время его напарник Кевин Магнуссен набрал на 10 баллов больше.