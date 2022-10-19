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Автоспорт

Мерседес будет нарушать потолок расходов, если ФИА жестко не накажет Ред Булл

Федерация может создать серьезный прецедент, после которого в Формуле 1 начнется хаос.
Сегодня, 09:46
Вольфф, Расселл и Хэмилтон / Getty Images
Вольфф, Расселл и Хэмилтон / Getty Images
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В 2021 году Ред Булл превысил потолок расходов примерно на два миллиона долларов, что по критериям ФИА является незначительным нарушением.

Ожидается, что австрийская команда будет только оштрафована, что очень не устраивает остальные команды, в частности Мерседес.

По информации Formu1a.uno, "серебряные стрелы" будут готовы пойти по стопам своих конкурентов и в будущем со спокойной душой нарушать потолок расходов, раз за подобное нарушение последует лишь денежный штраф.

Таким образом Мерседес хочет надавить на Федерацию, чтобы она более серьезно наказала Ред Булл, иначе будет создан серьезный прецедент, которым воспользуются другие команды.

Читай также: Вольфф - о Ред Булл: Теперь каждый сможет просто заплатить штраф за превышение потолка расходов

Сообщается, что Феррари и МакЛарен поддержали своих коллег. Они понимают, что вероятность лишения "быков" очков крайне мала, а потому они требуют ограничить их возможности по развитию болида в 2023 году.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Ред Булл ФИА
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