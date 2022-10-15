Вольфф - о Ред Булл: Теперь каждый сможет просто заплатить штраф за превышение потолка расходов

ФИА в своем отчете финансовых расходов за 2021 год дала понять, что Ред Булл превысил лимит расходов. За это "быки" будут наказаны денежным штрафом.

По мнению руководителя Мерседес Тото Вольффа, это создаст такой прецедент, что отныне все команды понимают, что за превышение бюджета они смогут легко отделаться, просто заплатив штраф, при этом получив преимущество на трассе.

"Если Ред Булл потратил на 2 миллиона долларов больше допустимой суммы, они могут закрыть данный вопрос, заплатив штраф, который будет в пять раз больше допущенного превышения. То есть 10 миллионов", - цитирует Вольффа Crash.net.

"И это в любом случае будет нечестно, так как денежный штраф за подобное нарушение создает прецедент, при котором остальные смогут жульничать и просто платить за это. Мы это уже обсуждали - мы могли бы просто заранее заложить в бюджет дополнительную сумму, которая уйдет на штрафы, но при этом потратить больше и сохранить позицию команды в чемпионате".

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Среди потенциальных наказаний Ред Булл называлось снятие очков с команды и ее пилотов. При этом у Макса Ферстаппена могли отобрать чемпионский титул 2021 года. Однако, по словам советника команды, до этого никогда не дойдет, так как у ФИА не хватит смелости.