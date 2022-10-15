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Сайнс - о критике: Кто-то не хотел видеть меня среди лидеров

Карлос рассказал о главных трудностях своей карьеры в Феррари.
Сегодня, 10:08
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images
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Карлос Сайнс в свой первый год в составе Феррари обошел лидера команды Шарля Леклера в личном зачете пилотов, заняв по итогам кампании пятое место.

Однако уже в этом году Скудерия с самого начала стала претендовать на победы, чего не было ранее. В то время, как его напарник вел борьбу с Максом Ферстаппеном за звание чемпиона, сам Карлос боролся со своей стабильностью, что привело к критике со стороны прессы.

"Я могу понять, что после первых нескольких гонок Шарль явно был на шаг впереди как в квалификации, так и в гоночном темпе", — цитирует испанца GP Today. "Но в середине сезона я сильно прибавил. Я стал больше ввязываться в борьбу, и это немного расстраивало, потому что казалось, что некоторые люди не хотят, чтобы я там был".

"Меня критиковали за то, что я не был там, и когда я туда попал, некоторые задавались вопросом, что я делаю впереди. Люди считали, что я должен позволить Шарлю все выигрывать. Это было неприятно, особенно от прессы. К счастью, я не обращаю слишком много внимания на то, что говорят".

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"Ясно, что были люди, которые следили за Феррари и не хотели, чтобы в команде было два равноценных гонщика. Возможно, это вопрос к другим, потому что я убежден, что лучше всего для команды иметь двух гонщиков, которые могут полноценно вести борьбу друг с другом".

В нынешнем сезоне Карлос Сайнс занимает пятое место в личном зачете пилотов, набрав 202 очка. Его напарник Шарль Леклер идет третьим, имея в активе на 50 очков больше.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Карлос Сайнс Шарль Леклер
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