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Советник Ред Булл: Ферстаппена не лишат титула - ФИА не наказывает даже за самые серьезные нарушения

При этом он продолжает отрицать объявленную вину команды в нарушении предела расходов.
Сегодня, 20:22
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images
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Недавно ФИА предоставила финансовый отчет по расходам команд Формулы 1 в сезоне-2021. Из него стало известно, что Ред Булл все-таки превысил потолок, но незначительно, за что понесет наказание в виде штрафа.

Ранее обсуждался вариант, при котором Макса Ферстаппена могли лишить чемпионства того сезона. Однако советник "быков" Гельмут Марко заявил, что это чушь и этого не произойдет, так как Федерация не станет никого серьезно наказывать.

"Мы по-прежнему верим, что вообще не нарушили правило ограничения затрат", - цитирует Марко F1 Insider. "Диалог с ФИА продолжается. Посмотрим, что в итоге из этого выйдет". 

"Как я уже сказал, нам до сих пор не известно о какой-либо вине, поэтому обсуждения с ФИА все еще продолжаются. Но слухи о том, что Макс может лишиться титула чемпиона мира, например, в 2021 году, — полная ерунда. Прошлое показало, что ФИА очень мягко наказывала даже самые серьезные нарушения правил".

Напомним, что по итогам этапа в Японии Макс Ферстаппен стал двукратным чемпионом мира. Теперь команда сконцентрирована на том, чтобы Серхио Перес занял второе место в личном зачете пилотов по итогам кампании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл ФИА Макс Ферстаппен Гельмут Марко
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