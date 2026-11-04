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Джейк Пол пригрозил завершить карьеру после следующего поражения

Американский блогер и боксер Джейк Пол заявил, что завершит профессиональную карьеру, если проиграет бывшему чемпиону мира по кикбоксингу и бойцу ММА Седрику Думбе.
Сегодня, 14:12       Автор: Сергей Носенко
Джейк Пол / Getty Images
Джейк Пол / Getty Images

"Это опасный бой", — сказал Пол в видео, опубликованном в социальных сетях.

29-летний американец признал, что его соперник обладает серьезным опытом.

"Седрик всю свою карьеру дрался с настоящими убийцами. Он двукратный чемпион мира и никого не боится. Если он победит, я повешу перчатки на гвоздь и уйду из бокса. Но если он проиграет, человек, называющий себя "Лучшим", будет избит YouTube-блогером с титановой челюстью", — заявил Пол.

Предстоящий бой станет для американца первым после тяжелого поражения от бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа в декабре прошлого года. Тогда Пол проиграл техническим нокаутом в шестом раунде, получил перелом челюсти и перенес несколько операций.

На счету Пола 12 побед и два поражения на профессиональном ринге. Ранее он также уступил британцу Томми Фьюри.

34-летний Думбе, выступающий за Францию, является двукратным чемпионом мира по кикбоксингу. Его рекорд в этом виде спорта составляет 75 побед, семь поражений и одна ничья, включая 45 нокаутов.

После перехода в ММА француз выиграл шесть из семи профессиональных поединков. Одной из самых ярких побед стал девятисекундный нокаут Джордана Зебо в сентябре 2023 года.

Пол и Думбе проведут пресс-конференции в Париже 10 ноября и в Дубае двумя днями позже.

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