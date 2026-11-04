"Не прокатило": ИИХФ не смирилась с решением CAS о возвращении россии в хоккей

Сразу шесть стран — Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Чехия и Латвия — заявили, что их национальные сборные откажутся играть против россии на международных хоккейных турнирах

На фоне растущего сопротивления возвращению российских команд Международная федерация хоккея (ИИХФ) выступила с новым заявлением, в котором вновь выразила несогласие с решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

4 ноября, по итогам недавнего заседания Совет ИИХФ сообщил, что продолжит внимательно следить за развитием ситуации и оценивать последствия вердикта CAS для чемпионатов мира, которых он касается.

В федерации подчеркнули, что немедленное возвращение российских сборных сопряжено с серьезными практическими и спортивными трудностями. Среди них — получение виз и разрешений на въезд, обеспечение безопасности участников, логистические ограничения и необходимость изменения форматов соревнований.

Дополнительную сложность создает нехватка времени: некоторые турниры должны начаться уже через несколько недель.

В ИИХФ считают, что CAS существенно недооценил масштаб последствий своего решения и проблемы, с которыми столкнутся все заинтересованные стороны.

"Приоритетами остаются безопасность всех участников, команд, официальных лиц и болельщиков, бесперебойное проведение чемпионатов и спортивная честность соревнований", — говорится в заявлении организации.

Совет ИИХФ продолжает консультации с национальными федерациями, оргкомитетами, властями принимающих стран и другими заинтересованными сторонами. Дополнительную информацию о дальнейших действиях федерация пообещала предоставить в ближайшие дни.

Напомним, 30 октября CAS удовлетворил апелляцию Федерации хоккея россии и постановил допустить российские команды к соревнованиям под эгидой ИИХФ с немедленным вступлением решения в силу. Арбитраж счел недостаточными представленные ИИХФ доказательства того, что участие российских сборных создает угрозу безопасности.

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