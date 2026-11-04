iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

"Не прокатило": ИИХФ не смирилась с решением CAS о возвращении россии в хоккей

Сразу шесть стран — Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Чехия и Латвия — заявили, что их национальные сборные откажутся играть против россии на международных хоккейных турнирах
Сегодня, 12:10       Автор: Сергей Носенко
Ледовая арена / Getty Images
Ледовая арена / Getty Images

На фоне растущего сопротивления возвращению российских команд Международная федерация хоккея (ИИХФ) выступила с новым заявлением, в котором вновь выразила несогласие с решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

4 ноября, по итогам недавнего заседания Совет ИИХФ сообщил, что продолжит внимательно следить за развитием ситуации и оценивать последствия вердикта CAS для чемпионатов мира, которых он касается.

В федерации подчеркнули, что немедленное возвращение российских сборных сопряжено с серьезными практическими и спортивными трудностями. Среди них — получение виз и разрешений на въезд, обеспечение безопасности участников, логистические ограничения и необходимость изменения форматов соревнований.

Дополнительную сложность создает нехватка времени: некоторые турниры должны начаться уже через несколько недель.

В ИИХФ считают, что CAS существенно недооценил масштаб последствий своего решения и проблемы, с которыми столкнутся все заинтересованные стороны.

"Приоритетами остаются безопасность всех участников, команд, официальных лиц и болельщиков, бесперебойное проведение чемпионатов и спортивная честность соревнований", — говорится в заявлении организации.

Совет ИИХФ продолжает консультации с национальными федерациями, оргкомитетами, властями принимающих стран и другими заинтересованными сторонами. Дополнительную информацию о дальнейших действиях федерация пообещала предоставить в ближайшие дни.

Напомним, 30 октября CAS удовлетворил апелляцию Федерации хоккея россии и постановил допустить российские команды к соревнованиям под эгидой ИИХФ с немедленным вступлением решения в силу. Арбитраж счел недостаточными представленные ИИХФ доказательства того, что участие российских сборных создает угрозу безопасности.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИИХФ

Статьи по теме

Беларусь лишена права провести матчи чемпионата мира 2021 года Беларусь лишена права провести матчи чемпионата мира 2021 года
ИИХФ отменила 18 хоккейных турниров из-за коронавируса ИИХФ отменила 18 хоккейных турниров из-за коронавируса
Латвия и Дания подали совместную заявку на проведение ЧМ-2017 Латвия и Дания подали совместную заявку на проведение ЧМ-2017
НХЛ: Коламбус разгромил Колорадо, Даллас одолел Вашингтон в результативном матче НХЛ: Коламбус разгромил Колорадо, Даллас одолел Вашингтон в результативном матче

Видео

Монфис растрогал публику прощальной речью
Монфис растрогал публику прощальной речью

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Сити, Реала, Ливерпуля и Арсенала
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко стал рекордсменом
просмотров
УПЛ: Динамо победило Кривбасс, Заря обыграла Эпицентр, Карпаты разгромили Кудривку
просмотров
Лига чемпионов: Бавария обыграла Атлетико, разгромные победы Барселоны и Интера, Шахтер уступил Спортингу
просмотров

Последние новости

Хоккей12:10
"Не прокатило": ИИХФ не смирилась с решением CAS о возвращении россии в хоккей
НХЛ11:33
НХЛ: Коламбус разгромил Колорадо, Даллас одолел Вашингтон в результативном матче
Теннис10:59
Монфис растрогал публику прощальной речью
Бокс10:13
Фьюри намерен набрать почти рекордный вес перед боем с Джошуа
Лига наций09:30
"Ошибки дорого нам стоили": Марлон Гомес о поражении Шахтера
Лига наций08:56
Мальдера объявил состав сборной Украины на Лигу наций: Ярмоленко вне списка, Довбик – в резерве
Лига Чемпионов08:45
Лига чемпионов, анонс второго игрового дня: Зубков против любимого Реала, Манчестер Сити в Германии
Европа08:20
Футбол сегодня: матчи Манчестер Сити, Реала, Ливерпуля и Арсенала
Украина00:30
Календарь Шахтера: "горняки" проиграли Спортингу в матче Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:15
Лига чемпионов: Бавария обыграла Атлетико, разгромные победы Барселоны и Интера, Шахтер уступил Спортингу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK