Феррари готовит болид-сюрприз для Гран-при Италии

Команда посвятит домашнюю гонку сразу двум юбилеям карьеры легендарного немца, а Хэмилтон и Леклер выйдут на трассу в особых комбинезонах.

Команда Формулы-1 Феррари под домашний Гран-при Италии (4-6 сентября) показала новую расцветку болида, сделанную в честь легендарного пилота Михаэля Шумахера. На машине добавили больше красных цветов вместо белых вставок, которые закрывали двигатель, а колесные диски и надпись "Феррари" выполнены в золотом цвете.

Дизайн вдохновлен легендарным болидом F310, на котором Шумахер дебютировал за Феррари в 1996 году. На одной стороне машины выполнена надпись “Михаэль Шумахер”. Все надписи на болиде сделаны ретро-шрифтом, а на нос болида нанесли белые звезды — символ, который использовал Шумахер во время карьеры.

Трибьют приурочен сразу к двум значимым датам: в этом году исполняется 30 лет с первого сезона Михаэля Шумахера в составе Феррари. Кроме того, 20 лет назад, в 2006 году, немец одержал свою последнюю победу в Монце, после чего объявил о завершении карьеры в Формуле-1 по окончании сезона. Последнюю же победу в карьере Шумахер одержал несколькими неделями позже — на Гран-при Китая.

За 11 сезонов в составе итальянской команды немец пять раз подряд становился чемпионом мира — с 2000 по 2004 год — и одержал 72 победы, что остается одним из самых выдающихся периодов в истории Феррари.

У гонщиков Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера будет особенный дизайн комбинезонов — на спине нанесены семь звёзд в честь семи чемпионских титулов Шумахера, а на поясе вышит его личный логотип.

Ранее сообщалось, что Феррари также готовит масштабное техническое обновление к домашнему Гран-при.

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