Феррари привезет крупное обновление на домашний Гран-при

Феррари готовит большое обновление для Гран-при Италии, пишет Autosport.

Для гонки в Монце Скудерия привезет новый двигатель, а также новую аэродинамику.

Напомним, что по правилам ADUO команда может дважды обновить двигатель в текущем сезоне. Уже в Монце Феррари должна сократить отставание от Мерседес вдвое.

Эксперты ожидают, что новая силовая установка с новыми камерой сгорания и турбокомпрессором дадут Скудерии 15 л.с.

Также Феррари улучшила свое заднее антикрыло, новая версия которого также будет впервые использована в Монце.

Ранее также в Мерседес прокомментировали предстоящие обновления.

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