Украинские гребчихи выиграли первую медаль ЧМ-2026

Украина завоевала первую медаль на ЧМ-2026 по гребле на байдарках и каноэ, который стартовал в Польше.

Людмила Лузан и Анастасия Рыбчок в статусе чемпионок Европы стартовали в каноэ-двойке на 500 м.

После первого отрезка украинки не вошли даже в топ-4, однако вскоре сумели наверстать упущенное и в итоге финишировали вторыми.

Немецкая пара гребчих опередила Лузан и Рыбачок всего на 0.63 секунды.

ЧМ-2026 по гребле на байдарках и каноэ. Каноэ-двойка, 500 м (женщины)

Карлотта Лоске / Майке Якоб (Германия) — 2:01,65 минуты Людмила Лузан / Анастасия Рыбачок (Украина) +0,63 ангелина бардановская / инна неделкина +1,02

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