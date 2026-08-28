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Футбол

Милан встретится с Бенфикой, Лион - с Байером и другие: результаты жеребьевки Лиги Европы

Команды получили соперников на общем этапе еврокубкового турнира.
Сегодня, 15:45       Автор: Игорь Мищук
Состоялась жеребьевка Лиги Европы / Getty Images
Состоялась жеребьевка Лиги Европы / Getty Images

В пятницу, 28 августа, в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги Европы сезона-2026/27.

При жеребьевке 36 участников стадии лиги турнира были распределены на четыре корзины по девять команд и получили по два соперника из каждой.

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Клубы в основном раунде сыграют по восемь матчей - четыре дома и четыре на выезде. С первым указанным соперником команда встретится на своем поле, а со вторым - на выезде и так далее с чередованием.

Результаты жеребьевки Лиги Европы

Корзина 1

  • Байер: Марсель, Лион, Зальцбург, Динамо Загреб, Целе, Лех, Бешикташ, ОФИ.
  • Бенфика: АЗ, Милан, Селтик, Виктория Пльзень, Лех, Омония, ОФИ, Неймеген.
  • Ювентус: Реал Сосьедад, АЗ, Ренн, Ференцварош, Омония, Сельта, Неймеген, Хапоэль Беер-Шева.
  • Милан: Бенфика, Олимпиакос, Ференцварош, Зальцбург, Сандерленд, Борнмут, Арарат-Армения, Левски.
  • Лион: Байер, Реал Сосьедад, Унион, Андерлехт, Кристал Пэлас, Ягеллония, Лиллестрем, Хоффенхайм.
  • АЗ: Ювентус, Бенфика, Динамо Загреб, Спарта Прага, Штурм, Сандерленд, Хапоэль Беер-Шева, Арарат-Армения.
  • Олимпиакос: Милан, Марсель, Спарта Прага, Ренн, Ягеллония, Целе, Хоффенхайм, Торренсе.
  • Реал Сосьедад: Лион, Ювентус, Виктория Пльзень, Унион, Борнмут, Кристал Пэлас, Торренсе, Лиллестрем.
  • Марсель: Олимпиакос, Байер, Андерлехт, Селтик, Сельта, Штурм, Левски, Бешикташ.

Корзина 2

  • Ференцварош: Ювентус, Милан, Виктория Пльзень, Селтик, Целе, Лех, Торренсе, Хоффенхайм.
  • Виктория Пльзень: Бенфика, Реал Сосьедад, Унион, Ференцварош, Ягеллония, Борнмут, Левски, Лиллестрем.
  • Унион: Реал Сосьедад, Лион, Селтик, Виктория Пльзень, Лех, Сельта, Хапоэль Беер-Шева, Бешикташ.
  • Динамо Загреб: Байер, АЗ, Андерлехт, Ренн, Штурм, Сандерленд, Неймеген, Хапоэль Беер-Шева.
  • Зальцбург: Милан, Байер, Спарта Прага, Андерлехт, Кристал Пэлас, Целе, Арарат-Армения, Левски.
  • Селтик: Марсель, Бенфика, Ференцварош, Унион, Сельта, Омония, Бешикташ, Торренсе.
  • Спарта Прага: АЗ, Олимпиакос, Ренн, Зальцбург, Борнмут, Кристал Пэлас, Лиллестрем, Арарат-Армения.
  • Ренн: Олимпиакос, Ювентус, Динамо Загреб, Спарта Прага, Омония, Штурм, ОФИ, Неймеген.
  • Андерлехт: Лион, Марсель, Зальцбург, Динамо Загреб, Сандерленд, Ягеллония, Хоффенхайм, ОФИ.

Корзина 3

  • Штурм: Марсель, АЗ, Ренн, Динамо Загреб, Целе, Борнмут, ОФИ, Хоффенхайм.
  • Лех: Байер, Бенфика, Ференцварош, Унион, Сандерленд, Кристал Пэлас, Торренсе, ОФИ.
  • Кристал Пэлас: Реал Сосьедад, Лион, Спарта Прага, Зальцбург, Лех, Ягеллония, Хоффенхайм, Бешикташ.
  • Борнмут: Милан, Реал Сосьедад, Виктория Пльзень, Спарта Прага, Штурм, Сельта, Хапоэль Беэр-Шева, Лиллестрем.
  • Сандерленд: АЗ, Милан, Динамо Загреб, Андерлехт, Ягеллония, Лех, Левски, Торренсе.
  • Целе: Олимпиакос, Байер, Зальцбург, Ференцварош, Омония, Штурм, Неймеген, Арарат-Армения.
  • Ягеллония: Лион, Олимпиакос, Андерлехт, Виктория Пльзень, Кристал Пэлас, Сандерленд, Арарат-Армения, Левски.
  • Омония: Бенфика, Ювентус, Селтик, Ренн, Сельта, Целе, Бешикташ, Неймеген.
  • Сельта: Ювентус, Марсель, Унион, Селтик, Борнмут, Омония, Лиллестрем, Хапоэль Беэр-Шева.

Корзина 4

  • Хоффенхайм: Лион, Олимпиакос, Ференцварош, Андерлехт, Штурм, Кристал Пэлас, Бешикташ, ОФИ.
  • Бешикташ: Марсель, Байер, Унион, Селтик, Кристал Пэлас, Омония, Хапоэль Беэр-Шева, Хоффенхайм.
  • Торренсе: Олимпиакос, Реал Сосьедад, Селтик, Ференцварош, Сандерленд, Лех, Арарат-Армения, Лиллестрем.
  • Хапоэль Беэр-Шева: Ювентус, АЗ, Динамо Загреб, Унион, Сельта, Борнмут, ОФИ, Бешикташ.
  • Неймеген: Бенфика, Ювентус, Ренн, Динамо Загреб, Омония, Целе, Левски, Арарат-Армения.
  • ОФИ: Байер, Бенфика, Андерлехт, Ренн, Лех, Штурм, Хоффенхайм, Хапоэль Беер-Шева.
  • Лиллестрем: Реал Сосьедад, Лион, Виктория Пльзень, Спарта Прага, Борнмут, Сельта, Торренсе, Левски.
  • Левски: Милан, Марсель, Зальцбург, Виктория Пльзень, Ягеллония, Сандерленд, Лиллестрем, Неймеген.
  • Арарат-Армения: АЗ, Милан, Спарта Прага, Зальцбург, Целе, Ягеллония, Неймеген, Торренсе.

Расписание Лиги Европы с датами и временем начала матчей будет опубликовано не позднее воскресенья, 30 августа, а общий этап начнется 16 сентября.

Напомним, накануне также состоялась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: жеребьевка лиги Европы

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