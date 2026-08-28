Милан встретится с Бенфикой, Лион - с Байером и другие: результаты жеребьевки Лиги Европы

В пятницу, 28 августа, в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги Европы сезона-2026/27.

При жеребьевке 36 участников стадии лиги турнира были распределены на четыре корзины по девять команд и получили по два соперника из каждой.

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Клубы в основном раунде сыграют по восемь матчей - четыре дома и четыре на выезде. С первым указанным соперником команда встретится на своем поле, а со вторым - на выезде и так далее с чередованием.

Результаты жеребьевки Лиги Европы

Корзина 1

Байер : Марсель, Лион, Зальцбург, Динамо Загреб, Целе, Лех, Бешикташ, ОФИ.

: Марсель, Лион, Зальцбург, Динамо Загреб, Целе, Лех, Бешикташ, ОФИ. Бенфика : АЗ, Милан, Селтик, Виктория Пльзень, Лех, Омония, ОФИ, Неймеген.

: АЗ, Милан, Селтик, Виктория Пльзень, Лех, Омония, ОФИ, Неймеген. Ювентус : Реал Сосьедад, АЗ, Ренн, Ференцварош, Омония, Сельта, Неймеген, Хапоэль Беер-Шева.

: Реал Сосьедад, АЗ, Ренн, Ференцварош, Омония, Сельта, Неймеген, Хапоэль Беер-Шева. Милан : Бенфика, Олимпиакос, Ференцварош, Зальцбург, Сандерленд, Борнмут, Арарат-Армения, Левски.

: Бенфика, Олимпиакос, Ференцварош, Зальцбург, Сандерленд, Борнмут, Арарат-Армения, Левски. Лион : Байер, Реал Сосьедад, Унион, Андерлехт, Кристал Пэлас, Ягеллония, Лиллестрем, Хоффенхайм.

: Байер, Реал Сосьедад, Унион, Андерлехт, Кристал Пэлас, Ягеллония, Лиллестрем, Хоффенхайм. АЗ : Ювентус, Бенфика, Динамо Загреб, Спарта Прага, Штурм, Сандерленд, Хапоэль Беер-Шева, Арарат-Армения.

: Ювентус, Бенфика, Динамо Загреб, Спарта Прага, Штурм, Сандерленд, Хапоэль Беер-Шева, Арарат-Армения. Олимпиакос : Милан, Марсель, Спарта Прага, Ренн, Ягеллония, Целе, Хоффенхайм, Торренсе.

: Милан, Марсель, Спарта Прага, Ренн, Ягеллония, Целе, Хоффенхайм, Торренсе. Реал Сосьедад : Лион, Ювентус, Виктория Пльзень, Унион, Борнмут, Кристал Пэлас, Торренсе, Лиллестрем.

: Лион, Ювентус, Виктория Пльзень, Унион, Борнмут, Кристал Пэлас, Торренсе, Лиллестрем. Марсель: Олимпиакос, Байер, Андерлехт, Селтик, Сельта, Штурм, Левски, Бешикташ.

Корзина 2

Ференцварош : Ювентус, Милан, Виктория Пльзень, Селтик, Целе, Лех, Торренсе, Хоффенхайм.

: Ювентус, Милан, Виктория Пльзень, Селтик, Целе, Лех, Торренсе, Хоффенхайм. Виктория Пльзень : Бенфика, Реал Сосьедад, Унион, Ференцварош, Ягеллония, Борнмут, Левски, Лиллестрем.

: Бенфика, Реал Сосьедад, Унион, Ференцварош, Ягеллония, Борнмут, Левски, Лиллестрем. Унион : Реал Сосьедад, Лион, Селтик, Виктория Пльзень, Лех, Сельта, Хапоэль Беер-Шева, Бешикташ.

: Реал Сосьедад, Лион, Селтик, Виктория Пльзень, Лех, Сельта, Хапоэль Беер-Шева, Бешикташ. Динамо Загреб : Байер, АЗ, Андерлехт, Ренн, Штурм, Сандерленд, Неймеген, Хапоэль Беер-Шева.

: Байер, АЗ, Андерлехт, Ренн, Штурм, Сандерленд, Неймеген, Хапоэль Беер-Шева. Зальцбург : Милан, Байер, Спарта Прага, Андерлехт, Кристал Пэлас, Целе, Арарат-Армения, Левски.

: Милан, Байер, Спарта Прага, Андерлехт, Кристал Пэлас, Целе, Арарат-Армения, Левски. Селтик : Марсель, Бенфика, Ференцварош, Унион, Сельта, Омония, Бешикташ, Торренсе.

: Марсель, Бенфика, Ференцварош, Унион, Сельта, Омония, Бешикташ, Торренсе. Спарта Прага : АЗ, Олимпиакос, Ренн, Зальцбург, Борнмут, Кристал Пэлас, Лиллестрем, Арарат-Армения.

: АЗ, Олимпиакос, Ренн, Зальцбург, Борнмут, Кристал Пэлас, Лиллестрем, Арарат-Армения. Ренн : Олимпиакос, Ювентус, Динамо Загреб, Спарта Прага, Омония, Штурм, ОФИ, Неймеген.

: Олимпиакос, Ювентус, Динамо Загреб, Спарта Прага, Омония, Штурм, ОФИ, Неймеген. Андерлехт: Лион, Марсель, Зальцбург, Динамо Загреб, Сандерленд, Ягеллония, Хоффенхайм, ОФИ.

Корзина 3

Штурм : Марсель, АЗ, Ренн, Динамо Загреб, Целе, Борнмут, ОФИ, Хоффенхайм.

: Марсель, АЗ, Ренн, Динамо Загреб, Целе, Борнмут, ОФИ, Хоффенхайм. Лех : Байер, Бенфика, Ференцварош, Унион, Сандерленд, Кристал Пэлас, Торренсе, ОФИ.

: Байер, Бенфика, Ференцварош, Унион, Сандерленд, Кристал Пэлас, Торренсе, ОФИ. Кристал Пэлас : Реал Сосьедад, Лион, Спарта Прага, Зальцбург, Лех, Ягеллония, Хоффенхайм, Бешикташ.

: Реал Сосьедад, Лион, Спарта Прага, Зальцбург, Лех, Ягеллония, Хоффенхайм, Бешикташ. Борнмут : Милан, Реал Сосьедад, Виктория Пльзень, Спарта Прага, Штурм, Сельта, Хапоэль Беэр-Шева, Лиллестрем.

: Милан, Реал Сосьедад, Виктория Пльзень, Спарта Прага, Штурм, Сельта, Хапоэль Беэр-Шева, Лиллестрем. Сандерленд : АЗ, Милан, Динамо Загреб, Андерлехт, Ягеллония, Лех, Левски, Торренсе.

: АЗ, Милан, Динамо Загреб, Андерлехт, Ягеллония, Лех, Левски, Торренсе. Целе : Олимпиакос, Байер, Зальцбург, Ференцварош, Омония, Штурм, Неймеген, Арарат-Армения.

: Олимпиакос, Байер, Зальцбург, Ференцварош, Омония, Штурм, Неймеген, Арарат-Армения. Ягеллония : Лион, Олимпиакос, Андерлехт, Виктория Пльзень, Кристал Пэлас, Сандерленд, Арарат-Армения, Левски.

: Лион, Олимпиакос, Андерлехт, Виктория Пльзень, Кристал Пэлас, Сандерленд, Арарат-Армения, Левски. Омония : Бенфика, Ювентус, Селтик, Ренн, Сельта, Целе, Бешикташ, Неймеген.

: Бенфика, Ювентус, Селтик, Ренн, Сельта, Целе, Бешикташ, Неймеген. Сельта: Ювентус, Марсель, Унион, Селтик, Борнмут, Омония, Лиллестрем, Хапоэль Беэр-Шева.

Корзина 4

Хоффенхайм : Лион, Олимпиакос, Ференцварош, Андерлехт, Штурм, Кристал Пэлас, Бешикташ, ОФИ.

: Лион, Олимпиакос, Ференцварош, Андерлехт, Штурм, Кристал Пэлас, Бешикташ, ОФИ. Бешикташ : Марсель, Байер, Унион, Селтик, Кристал Пэлас, Омония, Хапоэль Беэр-Шева, Хоффенхайм.

: Марсель, Байер, Унион, Селтик, Кристал Пэлас, Омония, Хапоэль Беэр-Шева, Хоффенхайм. Торренсе : Олимпиакос, Реал Сосьедад, Селтик, Ференцварош, Сандерленд, Лех, Арарат-Армения, Лиллестрем.

: Олимпиакос, Реал Сосьедад, Селтик, Ференцварош, Сандерленд, Лех, Арарат-Армения, Лиллестрем. Хапоэль Беэр-Шева : Ювентус, АЗ, Динамо Загреб, Унион, Сельта, Борнмут, ОФИ, Бешикташ.

: Ювентус, АЗ, Динамо Загреб, Унион, Сельта, Борнмут, ОФИ, Бешикташ. Неймеген : Бенфика, Ювентус, Ренн, Динамо Загреб, Омония, Целе, Левски, Арарат-Армения.

: Бенфика, Ювентус, Ренн, Динамо Загреб, Омония, Целе, Левски, Арарат-Армения. ОФИ : Байер, Бенфика, Андерлехт, Ренн, Лех, Штурм, Хоффенхайм, Хапоэль Беер-Шева.

: Байер, Бенфика, Андерлехт, Ренн, Лех, Штурм, Хоффенхайм, Хапоэль Беер-Шева. Лиллестрем : Реал Сосьедад, Лион, Виктория Пльзень, Спарта Прага, Борнмут, Сельта, Торренсе, Левски.

: Реал Сосьедад, Лион, Виктория Пльзень, Спарта Прага, Борнмут, Сельта, Торренсе, Левски. Левски : Милан, Марсель, Зальцбург, Виктория Пльзень, Ягеллония, Сандерленд, Лиллестрем, Неймеген.

: Милан, Марсель, Зальцбург, Виктория Пльзень, Ягеллония, Сандерленд, Лиллестрем, Неймеген. Арарат-Армения: АЗ, Милан, Спарта Прага, Зальцбург, Целе, Ягеллония, Неймеген, Торренсе.

Расписание Лиги Европы с датами и временем начала матчей будет опубликовано не позднее воскресенья, 30 августа, а общий этап начнется 16 сентября.

Напомним, накануне также состоялась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов.

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