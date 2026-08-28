Милан встретится с Бенфикой, Лион - с Байером и другие: результаты жеребьевки Лиги Европы
В пятницу, 28 августа, в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги Европы сезона-2026/27.
При жеребьевке 36 участников стадии лиги турнира были распределены на четыре корзины по девять команд и получили по два соперника из каждой.
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Клубы в основном раунде сыграют по восемь матчей - четыре дома и четыре на выезде. С первым указанным соперником команда встретится на своем поле, а со вторым - на выезде и так далее с чередованием.
Результаты жеребьевки Лиги Европы
Корзина 1
- Байер: Марсель, Лион, Зальцбург, Динамо Загреб, Целе, Лех, Бешикташ, ОФИ.
- Бенфика: АЗ, Милан, Селтик, Виктория Пльзень, Лех, Омония, ОФИ, Неймеген.
- Ювентус: Реал Сосьедад, АЗ, Ренн, Ференцварош, Омония, Сельта, Неймеген, Хапоэль Беер-Шева.
- Милан: Бенфика, Олимпиакос, Ференцварош, Зальцбург, Сандерленд, Борнмут, Арарат-Армения, Левски.
- Лион: Байер, Реал Сосьедад, Унион, Андерлехт, Кристал Пэлас, Ягеллония, Лиллестрем, Хоффенхайм.
- АЗ: Ювентус, Бенфика, Динамо Загреб, Спарта Прага, Штурм, Сандерленд, Хапоэль Беер-Шева, Арарат-Армения.
- Олимпиакос: Милан, Марсель, Спарта Прага, Ренн, Ягеллония, Целе, Хоффенхайм, Торренсе.
- Реал Сосьедад: Лион, Ювентус, Виктория Пльзень, Унион, Борнмут, Кристал Пэлас, Торренсе, Лиллестрем.
- Марсель: Олимпиакос, Байер, Андерлехт, Селтик, Сельта, Штурм, Левски, Бешикташ.
Корзина 2
- Ференцварош: Ювентус, Милан, Виктория Пльзень, Селтик, Целе, Лех, Торренсе, Хоффенхайм.
- Виктория Пльзень: Бенфика, Реал Сосьедад, Унион, Ференцварош, Ягеллония, Борнмут, Левски, Лиллестрем.
- Унион: Реал Сосьедад, Лион, Селтик, Виктория Пльзень, Лех, Сельта, Хапоэль Беер-Шева, Бешикташ.
- Динамо Загреб: Байер, АЗ, Андерлехт, Ренн, Штурм, Сандерленд, Неймеген, Хапоэль Беер-Шева.
- Зальцбург: Милан, Байер, Спарта Прага, Андерлехт, Кристал Пэлас, Целе, Арарат-Армения, Левски.
- Селтик: Марсель, Бенфика, Ференцварош, Унион, Сельта, Омония, Бешикташ, Торренсе.
- Спарта Прага: АЗ, Олимпиакос, Ренн, Зальцбург, Борнмут, Кристал Пэлас, Лиллестрем, Арарат-Армения.
- Ренн: Олимпиакос, Ювентус, Динамо Загреб, Спарта Прага, Омония, Штурм, ОФИ, Неймеген.
- Андерлехт: Лион, Марсель, Зальцбург, Динамо Загреб, Сандерленд, Ягеллония, Хоффенхайм, ОФИ.
Корзина 3
- Штурм: Марсель, АЗ, Ренн, Динамо Загреб, Целе, Борнмут, ОФИ, Хоффенхайм.
- Лех: Байер, Бенфика, Ференцварош, Унион, Сандерленд, Кристал Пэлас, Торренсе, ОФИ.
- Кристал Пэлас: Реал Сосьедад, Лион, Спарта Прага, Зальцбург, Лех, Ягеллония, Хоффенхайм, Бешикташ.
- Борнмут: Милан, Реал Сосьедад, Виктория Пльзень, Спарта Прага, Штурм, Сельта, Хапоэль Беэр-Шева, Лиллестрем.
- Сандерленд: АЗ, Милан, Динамо Загреб, Андерлехт, Ягеллония, Лех, Левски, Торренсе.
- Целе: Олимпиакос, Байер, Зальцбург, Ференцварош, Омония, Штурм, Неймеген, Арарат-Армения.
- Ягеллония: Лион, Олимпиакос, Андерлехт, Виктория Пльзень, Кристал Пэлас, Сандерленд, Арарат-Армения, Левски.
- Омония: Бенфика, Ювентус, Селтик, Ренн, Сельта, Целе, Бешикташ, Неймеген.
- Сельта: Ювентус, Марсель, Унион, Селтик, Борнмут, Омония, Лиллестрем, Хапоэль Беэр-Шева.
Корзина 4
- Хоффенхайм: Лион, Олимпиакос, Ференцварош, Андерлехт, Штурм, Кристал Пэлас, Бешикташ, ОФИ.
- Бешикташ: Марсель, Байер, Унион, Селтик, Кристал Пэлас, Омония, Хапоэль Беэр-Шева, Хоффенхайм.
- Торренсе: Олимпиакос, Реал Сосьедад, Селтик, Ференцварош, Сандерленд, Лех, Арарат-Армения, Лиллестрем.
- Хапоэль Беэр-Шева: Ювентус, АЗ, Динамо Загреб, Унион, Сельта, Борнмут, ОФИ, Бешикташ.
- Неймеген: Бенфика, Ювентус, Ренн, Динамо Загреб, Омония, Целе, Левски, Арарат-Армения.
- ОФИ: Байер, Бенфика, Андерлехт, Ренн, Лех, Штурм, Хоффенхайм, Хапоэль Беер-Шева.
- Лиллестрем: Реал Сосьедад, Лион, Виктория Пльзень, Спарта Прага, Борнмут, Сельта, Торренсе, Левски.
- Левски: Милан, Марсель, Зальцбург, Виктория Пльзень, Ягеллония, Сандерленд, Лиллестрем, Неймеген.
- Арарат-Армения: АЗ, Милан, Спарта Прага, Зальцбург, Целе, Ягеллония, Неймеген, Торренсе.
Расписание Лиги Европы с датами и временем начала матчей будет опубликовано не позднее воскресенья, 30 августа, а общий этап начнется 16 сентября.
Напомним, накануне также состоялась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов.
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