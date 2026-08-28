Буковина подписала первого в своей истории сенегальского легионера

Буковина объявила о подписании сенегальского вингера латвийского клуба РФШ Мора Таллы.

Как сообщает официальный сайт черновицкого клуба, 27-летний футболист заключил контракт сроком на два года.

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Финансовые детали сделки не разглашаются, но по данным Transfermarkt, сумма компенсации составила 300 тысяч евро.

Новичок стал первым сенегальским игроком в истории Буковины и будет выступать за украинскую команду под 70‑м номером.

Талла играл за РФШ с января 2025 года и провел за это время в составе команды 56 матчей, отличившись 12 голами и пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что ключевой игрок Эпицентра перешел в другой клуб УПЛ.

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