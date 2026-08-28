Команда Малиновского могла остаться без тренера, но руководство не приняло отставку

Главный тренер Трабзонспора Фатих Текке решил подать в отставку после поражения от Ференцвароша в квалификации Лиги Европы.

Этот поединок турецкая команда доигрывала вдевятером после удалений Руслана Малиновского на 13-й минуте и Лопеса Кабрала на 57-й минута, потерпела разгромное поражение 0:4 и вылетела из Лиги Европы (0:5 по сумме двух матчей). Свои выступления в еврокубках "бордово-синие" продолжат в Лиге конференций.

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После матча Трабзонспор на своем официальном сайте сообщил, что Текке решил покинуть занимаемую должность из-за эмоционального напряжения, вызванного поражением.

Тем не менее турецкий клуб заявил, что совет директоров не принял отставку главного тренера. Он продолжит исполнять свои обязанности и будет готовить команду к ближайшему матчу третьего тура турецкой Суперлиги против Амедспора.

Отметим, что в прошлом сезоне Трабзонспор под руководством Текке занял третье место в чемпионате и завоевал Кубок Турции.

Ранее сообщалось, что украинец Даниил Сикан забил свой пятый гол за Андерлехт в квалификации Лиги Европы.

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