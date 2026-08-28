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Определились все участники основного этапа Лиги Европы и составы корзин для жеребьевки

28 августа команды узнают своих соперников на стадии лиги еврокубка.
Сегодня, 10:55       Автор: Игорь Мищук
Определились участники Лиги Европы / Getty Images
Определились участники Лиги Европы / Getty Images

Накануне были сыграны матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, по итогам которых определились все участники основного этапа турнира.

Для жеребьевки стадии лиги 36 участников были поделены на четыре корзины по девять команд согласно клубному рейтингу. На общем этапе каждая команда получит по два соперника из каждой корзины и проведет восемь матчей - четыре дома и четыре на выезде.

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Жеребьевка основного этапа Лиги Европы состоится в пятницу, 28 августа, и начнется в 14:00 по киевскому времени.

Состав корзин для жеребьевки Лиги Европы:

  • Корзина 1: Байер (Германия), Бенфика (Португалия), Ювентус (Италия), Милан (Италия), Лион (Франция), АЗ (Нидерланды), Олимпиакос (Греция), Реал Сосьедад (Испания), Марсель (Франция).
  • Корзина 2: Ференцварош (Венгрия), Виктория Пльзень (Чехия), Юнион (Бельгия), Динамо Загреб (Хорватия), Зальцбург (Австрия), Селтик (Шотландия), Спарта (Чехия), Ренн (Франция), Андерлехт (Бельгия).
  • Корзина 3: Штурм (Австрия), Лех (Польша), Кристал Пэлас (Англия), Борнмут (Англия), Сандерленд (Англия), Целе (Словения), Ягеллония (Польша), Омония (Кипр), Сельта (Испания).
  • Корзина 4: Хоффенхайм (Германия), Бешикташ (Турция), Торреенсе (Португалия), Хапоэль Беэр-Шева (Израиль), Неймеген (Нидерланды), ОФИ (Греция), Лиллестрем (Норвегия), Левски (Болгария), Арарат-Армения (Армения).

Расписание общего этапа Лиги Европы с датами и временем начала матчей будет опубликовано не позднее воскресенья, 30 августа, а общий этап стартует 16 сентября.

Напомним, накануне также состоялась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов.

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