Лига Европы: группы

В рамках группового раунда Лиги Европы сезона-2023/24 принимают участие 32 коллектива.

Каждая команда из восьми групп по четыре участника сыграет по два матча с каждым из соперников.

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Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест попадут в стыковые матчи, где сыграют с восемью клубами, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов. Команды, занявшие третьи места, отправятся в Лигу конференций и сыграют в стыковых матчах с восемью клубами, которые заняли вторые места на групповом этапе этого турнира.

Группа А

Вест Хэм (Англия) Олимпиакос (Греция) Фрайбург (Германия) ТСЦ Бачка-Топола (Сербия)

Группа B

Аякс (Нидерланды) Марсель (Франция) Брайтон (Англия) АЕК (Греция)

Группа C

Рейнджерс (Шотландия) Бетис (Испания) Спарта (Чехия) Арис Лимасол (Кипр)

Группа D

Аталанта (Италия) Спортинг (Португалия) Штурм (Австрия) Ракув (Польша)

Группа E

Ливерпуль (Англия) ЛАСК (Австрия) Юнион (Бельгия) Тулуза (Франция)

Группа F

Вильярреал (Испания) Ренн (Франция) Маккаби Хайфа (Израиль) Панатинаикос (Греция)

Группа G

Рома (Италия) Славия (Чехия) Шериф (Молдова) Серветт (Швейцария)

Группа H

Байер (Германия) Карабах (Азербайджан) Мольде (Норвегия) Хэкен (Швеция)

Матчи группового этапа Лиги Европы традиционно будут проходить по четвергам в двух временных слотах: 19:45 и 22:00 по киевскому времени. Поединки будут сыграны в период с 21 сентября по 14 декабря 2023 года.

1-й тур : 21 сентября 2023

: 21 сентября 2023 2-й тур : 5 октября 2023

: 5 октября 2023 3-й тур : 26 октября 2023

: 26 октября 2023 4-й тур : 9 ноября 2023

: 9 ноября 2023 5-й тур : 30 ноября 2023

: 30 ноября 2023 6-й тур: 14 декабря 2023

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