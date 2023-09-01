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Лига Европы: группы

Предлагаем вашему вниманию составы групп Лиги Европы на сезон-2023/24.
Сегодня, 14:34
Лига Европы: составы групп / Getty Images
Лига Европы: составы групп / Getty Images

В рамках группового раунда Лиги Европы сезона-2023/24 принимают участие 32 коллектива.

Каждая команда из восьми групп по четыре участника сыграет по два матча с каждым из соперников.

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Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест попадут в стыковые матчи, где сыграют с восемью клубами, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов. Команды, занявшие третьи места, отправятся в Лигу конференций и сыграют в стыковых матчах с восемью клубами, которые заняли вторые места на групповом этапе этого турнира.

Группа А

  1. Вест Хэм (Англия)
  2. Олимпиакос (Греция)
  3. Фрайбург (Германия)
  4. ТСЦ Бачка-Топола (Сербия)

Группа B

  1. Аякс (Нидерланды)
  2. Марсель (Франция)
  3. Брайтон (Англия)
  4. АЕК (Греция)

Группа C

  1. Рейнджерс (Шотландия)
  2. Бетис (Испания)
  3. Спарта (Чехия)
  4. Арис Лимасол (Кипр)

Группа D

  1. Аталанта (Италия)
  2. Спортинг (Португалия)
  3. Штурм (Австрия)
  4. Ракув (Польша)

Группа E

  1. Ливерпуль (Англия)
  2. ЛАСК (Австрия)
  3. Юнион (Бельгия)
  4. Тулуза (Франция)

Группа F

  1. Вильярреал (Испания)
  2. Ренн (Франция)
  3. Маккаби Хайфа (Израиль)
  4. Панатинаикос (Греция)

Группа G

  1. Рома (Италия)
  2. Славия (Чехия)
  3. Шериф (Молдова)
  4. Серветт (Швейцария)

Группа H

  1. Байер (Германия)
  2. Карабах (Азербайджан)
  3. Мольде (Норвегия)
  4. Хэкен (Швеция)

Матчи группового этапа Лиги Европы традиционно будут проходить по четвергам в двух временных слотах: 19:45 и 22:00 по киевскому времени. Поединки будут сыграны в период с 21 сентября по 14 декабря 2023 года.

  • 1-й тур: 21 сентября 2023
  • 2-й тур: 5 октября 2023
  • 3-й тур: 26 октября 2023
  • 4-й тур: 9 ноября 2023
  • 5-й тур: 30 ноября 2023
  • 6-й тур: 14 декабря 2023

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