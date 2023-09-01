Лига Европы: группы
В рамках группового раунда Лиги Европы сезона-2023/24 принимают участие 32 коллектива.
Каждая команда из восьми групп по четыре участника сыграет по два матча с каждым из соперников.
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Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест попадут в стыковые матчи, где сыграют с восемью клубами, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов. Команды, занявшие третьи места, отправятся в Лигу конференций и сыграют в стыковых матчах с восемью клубами, которые заняли вторые места на групповом этапе этого турнира.
Группа А
- Вест Хэм (Англия)
- Олимпиакос (Греция)
- Фрайбург (Германия)
- ТСЦ Бачка-Топола (Сербия)
Группа B
- Аякс (Нидерланды)
- Марсель (Франция)
- Брайтон (Англия)
- АЕК (Греция)
Группа C
- Рейнджерс (Шотландия)
- Бетис (Испания)
- Спарта (Чехия)
- Арис Лимасол (Кипр)
Группа D
- Аталанта (Италия)
- Спортинг (Португалия)
- Штурм (Австрия)
- Ракув (Польша)
Группа E
- Ливерпуль (Англия)
- ЛАСК (Австрия)
- Юнион (Бельгия)
- Тулуза (Франция)
Группа F
- Вильярреал (Испания)
- Ренн (Франция)
- Маккаби Хайфа (Израиль)
- Панатинаикос (Греция)
Группа G
- Рома (Италия)
- Славия (Чехия)
- Шериф (Молдова)
- Серветт (Швейцария)
Группа H
- Байер (Германия)
- Карабах (Азербайджан)
- Мольде (Норвегия)
- Хэкен (Швеция)
Матчи группового этапа Лиги Европы традиционно будут проходить по четвергам в двух временных слотах: 19:45 и 22:00 по киевскому времени. Поединки будут сыграны в период с 21 сентября по 14 декабря 2023 года.
- 1-й тур: 21 сентября 2023
- 2-й тур: 5 октября 2023
- 3-й тур: 26 октября 2023
- 4-й тур: 9 ноября 2023
- 5-й тур: 30 ноября 2023
- 6-й тур: 14 декабря 2023
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