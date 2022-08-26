Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн-трансляция

В пятницу, 26 августа, в штаб-квартире УЕФА в Стамбуле (Турция) состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2022/23. Участие в процедуре примет украинский клуб - Динамо Киев.

Начало - в 14:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция жеребьевки

Онлайн-трансляция будет доступна в 14:00 по Киеву

Процедура жеребьевки

В рамках жеребьевки примут участие 32 клуба, которые будут поделены на восемь групп по четыре команды.

В одну группу не могут попасть команды из одной ассоциации. О других ограничениях будет объявлено перед жеребьевкой.

Кто участвует?

Корзина 1

Рома

МЮ

Арсенал

Лацио

Брага

Црвена Звезда

Динамо К

Олимпиакос

Корзина 2

Фейеноорд

Ренн

ПСВ

Монако

Реал Сосьедад

Карабах

Мальме

Лудогорец

Корзина 3

Шериф

Бетис

Митьюлланд

Буде-Глимт

Ференцварош

Унион Берлин

Фрайбург

Фенербахче

Корзина 4

Нант

ХИК

Штурм

АЕК Ларнака

Омония

Цюрих

Юнион

Трабзонспор

Что дальше?

Победители групп: выходят в 1/8 финала.

Обладатели вторых мест: выходят в стыковые матчи, где сыграют с восемью клубами, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Обладатели третьих мест: отправляются в Лигу конференций УЕФА и сыграют в стыковых матчах с восемью клубами, которые заняли вторые места на групповом этапе этого турнира.

Когда состоятся поединки?



Групповой этап

Тур 1: 8 сентября

Тур 2: 15 сентября

Тур 3: 6 октября

Тур 4: 13 октября

Тур 5: 27 октября

Тур 6: 3 ноября