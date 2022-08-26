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Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн-трансляция

ISPORT.ua представляет трансляцию жеребьевки групповой стадии Лиги Европы сезона-2022/23.
Сегодня, 08:10
Лига Европы: онлайн-трансляция жеребьевки / Getty Images
Лига Европы: онлайн-трансляция жеребьевки / Getty Images
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В пятницу, 26 августа, в штаб-квартире УЕФА в Стамбуле (Турция) состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2022/23. Участие в процедуре примет украинский клуб - Динамо Киев.

Начало - в 14:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция жеребьевки 

Онлайн-трансляция будет доступна в 14:00 по Киеву

Процедура жеребьевки

В рамках жеребьевки примут участие 32 клуба, которые будут поделены на восемь групп по четыре команды.

В одну группу не могут попасть команды из одной ассоциации. О других ограничениях будет объявлено перед жеребьевкой.

Кто участвует?

Корзина 1

Рома
МЮ
Арсенал
Лацио
Брага
Црвена Звезда
Динамо К
Олимпиакос

Корзина 2

Фейеноорд
Ренн
ПСВ
Монако
Реал Сосьедад
Карабах
Мальме
Лудогорец

Корзина 3

Шериф
Бетис
Митьюлланд
Буде-Глимт
Ференцварош
Унион Берлин
Фрайбург
Фенербахче

Корзина 4

Нант
ХИК
Штурм
АЕК Ларнака
Омония
Цюрих
Юнион
Трабзонспор

 

Что дальше?

Победители групп: выходят в 1/8 финала.

Обладатели вторых мест: выходят в стыковые матчи, где сыграют с восемью клубами, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Обладатели третьих мест: отправляются в Лигу конференций УЕФА и сыграют в стыковых матчах с восемью клубами, которые заняли вторые места на групповом этапе этого турнира.

Когда состоятся поединки?


Групповой этап
Тур 1: 8 сентября
Тур 2: 15 сентября
Тур 3: 6 октября
Тур 4: 13 октября
Тур 5: 27 октября
Тур 6: 3 ноября
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