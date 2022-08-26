Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн-трансляция
В пятницу, 26 августа, в штаб-квартире УЕФА в Стамбуле (Турция) состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2022/23. Участие в процедуре примет украинский клуб - Динамо Киев.
Начало - в 14:00 по киевскому времени.
Онлайн-трансляция жеребьевки
Онлайн-трансляция будет доступна в 14:00 по Киеву
Процедура жеребьевки
В рамках жеребьевки примут участие 32 клуба, которые будут поделены на восемь групп по четыре команды.
В одну группу не могут попасть команды из одной ассоциации. О других ограничениях будет объявлено перед жеребьевкой.
Кто участвует?
Корзина 1
Рома
МЮ
Арсенал
Лацио
Брага
Црвена Звезда
Динамо К
Олимпиакос
Корзина 2
Фейеноорд
Ренн
ПСВ
Монако
Реал Сосьедад
Карабах
Мальме
Лудогорец
Корзина 3
Шериф
Бетис
Митьюлланд
Буде-Глимт
Ференцварош
Унион Берлин
Фрайбург
Фенербахче
Корзина 4
Нант
ХИК
Штурм
АЕК Ларнака
Омония
Цюрих
Юнион
Трабзонспор
Что дальше?
Победители групп: выходят в 1/8 финала.
Обладатели вторых мест: выходят в стыковые матчи, где сыграют с восемью клубами, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.
Обладатели третьих мест: отправляются в Лигу конференций УЕФА и сыграют в стыковых матчах с восемью клубами, которые заняли вторые места на групповом этапе этого турнира.
Когда состоятся поединки?
Групповой этап
Тур 1: 8 сентября
Тур 2: 15 сентября
Тур 3: 6 октября
Тур 4: 13 октября
Тур 5: 27 октября
Тур 6: 3 ноября