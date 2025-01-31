Довбик сыграет в стыках, английские клубы в 1/8: Кто вышел в плей-офф Лиги Европы
Завершился первый этап обновленного турнира.
В четверг, 30 января, прошел заключительный тур обновленной Лиги Европы.
36 команд находились в одной лиге, провели по восемь игр с разными соперниками. По итогам первого раунда 24 команд продолжат свой путь.
Первые восемь команд сразу вышли в 1/8 финала, а команды, занявшие места с 9 по 24, проведут стыковой раунд, где сыграют между собой.
Кто вышел в 1/8 финала Лиги Европы:
- Лацио
- Атлетик
- Манчестер Юнайтед
- Тоттенхэм
- Айнтрахт
- Лион
- Олимпиакос
- Рейнджерс
Кто сыграет в стыках за плей-офф Лиги Европы:
- Буде/Глимт
- Андерлехт
- ФКСБ
- Аякс
- Реал Сосьедад
- Галатасарай
- Рома
- Виктория Пльзень
- Ференцварош
- Порту
- АЗ Алкмаар
- Мидтьюланн
- Юнион Сент-Жиллуаз
- ПАОК
- Твенте
- Фенербахче
Украину в этом турнире представлял лишь один клуб - Динамо Киев. Столичная команда не сумела пробиться дальше, заняв 34-е место и набрав лишь четыре очка в восьми турах.
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