iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Довбик сыграет в стыках, английские клубы в 1/8: Кто вышел в плей-офф Лиги Европы

Завершился первый этап обновленного турнира.
Сегодня, 00:05
Лига Европы
Лига Европы

В четверг, 30 января, прошел заключительный тур обновленной Лиги Европы.

36 команд находились в одной лиге, провели по восемь игр с разными соперниками. По итогам первого раунда 24 команд продолжат свой путь. 

Первые восемь команд сразу вышли в 1/8 финала, а команды, занявшие места с 9 по 24, проведут стыковой раунд, где сыграют между собой.

Кто вышел в 1/8 финала Лиги Европы:

  • Лацио
  • Атлетик
  • Манчестер Юнайтед
  • Тоттенхэм
  • Айнтрахт
  • Лион
  • Олимпиакос
  • Рейнджерс

Кто сыграет в стыках за плей-офф Лиги Европы:

  • Буде/Глимт
  • Андерлехт
  • ФКСБ
  • Аякс
  • Реал Сосьедад
  • Галатасарай
  • Рома
  • Виктория Пльзень
  • Ференцварош
  • Порту
  • АЗ Алкмаар
  • Мидтьюланн
  • Юнион Сент-Жиллуаз
  • ПАОК
  • Твенте
  • Фенербахче

Украину в этом турнире представлял лишь один клуб - Динамо Киев. Столичная команда не сумела пробиться дальше, заняв 34-е место и набрав лишь четыре очка в восьми турах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы

Статьи по теме

Лига Европы: общая турнирная таблица основного этапа Лига Европы: общая турнирная таблица основного этапа
Календарь Динамо: "бело-синие" проведут заключительный матч в Лиге Европы Календарь Динамо: "бело-синие" проведут заключительный матч в Лиге Европы
Будущий соперник Динамо в Лиге Европы одержал первую победу в основном этапе еврокубков Будущий соперник Динамо в Лиге Европы одержал первую победу в основном этапе еврокубков
Динамо благодаря дублю Ярмоленко спаслось в матче с Галатасараем Динамо благодаря дублю Ярмоленко спаслось в матче с Галатасараем
Помочь журналистам

Видео

Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча
Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: завершился этап в Антхольце, вскоре стартует чемпионат мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к Костюк, провал Ястремской и Цуренко, чемпионка Australian Open вошла в топ-10
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Сачко, падение Приходько
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Европа01:12
Легенда сборной Испании встречается со звездой фильмов для взрослых: она покорила OnlyFans
Лига Европы00:40
Ярмоленко - о победе над РФШ: На кону была честь клуба
Лига Европы00:37
Динамо - РФШ 1:0 видео гола и обзор матча Лиги Европы
Лига Европы00:30
Лига Европы: общая турнирная таблица основного этапа
Лига Европы00:20
Лига Европы: Динамо победило в последнем матче, уверенные победы МЮ и Тоттенхэма
Лига Европы00:05
Довбик сыграет в стыках, английские клубы в 1/8: Кто вышел в плей-офф Лиги Европы
Вчера, 23:59
Лига Европы23:59
Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм уверенно вышли в 1/8 финала Лиги Европы
Лига Европы23:55
Динамо минимальной победой над РФШ завершило выступления в Лиге Европы
Киберспорт23:42
Passion UA вылетели с CCT Series 6
Киберспорт23:41
NaVi Junior пробились в гранд-финал CCT Series 6
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK