Довбик сыграет в стыках, английские клубы в 1/8: Кто вышел в плей-офф Лиги Европы

В четверг, 30 января, прошел заключительный тур обновленной Лиги Европы.

36 команд находились в одной лиге, провели по восемь игр с разными соперниками. По итогам первого раунда 24 команд продолжат свой путь.

Первые восемь команд сразу вышли в 1/8 финала, а команды, занявшие места с 9 по 24, проведут стыковой раунд, где сыграют между собой.

Кто вышел в 1/8 финала Лиги Европы:

Лацио

Атлетик

Манчестер Юнайтед

Тоттенхэм

Айнтрахт

Лион

Олимпиакос

Рейнджерс

Кто сыграет в стыках за плей-офф Лиги Европы:

Буде/Глимт

Андерлехт

ФКСБ

Аякс

Реал Сосьедад

Галатасарай

Рома

Виктория Пльзень

Ференцварош

Порту

АЗ Алкмаар

Мидтьюланн

Юнион Сент-Жиллуаз

ПАОК

Твенте

Фенербахче

Украину в этом турнире представлял лишь один клуб - Динамо Киев. Столичная команда не сумела пробиться дальше, заняв 34-е место и набрав лишь четыре очка в восьми турах.

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