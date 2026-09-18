Ювентус разгромил НЕК, Борнмут победил в дебютном еврокубковом матче: итоги тура Лиги Европы

Ювентус начал выступление в Лиге Европы с разгромной победы над нидерландским НЕК — 5:0. Счет на 9-й минуте открыл Николас Гонсалес. Аргентинец воспользовался длинной передачей голкипера туринцев Камиля Грабары и ошибкой вратаря соперника, отправив мяч в пустые ворота. Затем за дело взялись молодые игроки: на 24-й минуте отличился 18-летний Керим Алайбегович, а на 35-й минуте Ник Вольтемаде с пенальти довел преимущество туринцев до трех мячей.

После перерыва Ювентус продолжил доминировать. Зеки Челик забил четвертый гол на 75-й минуте, а Рандаль Коло Муани на 82-й минуте установил окончательный счет — 5:0.

Яркий результат случился в Стамбуле, где Бешикташ разгромил Марсель — 4:1. Турки открыли счет на 15-й минуте благодаря Ибрагиму Факили, однако гости быстро отыгрались. После перерыва Бешикташ включил вторую передачу: Вацлав Черны, Мурильо и Эрнест Поку забили трижды и принесли хозяевам убедительную победу.

Еще одним ярким результатом тура стала встреча Реал Сосьедад — Борнмут. Английский клуб одержал победу со счетом 2:1 и провел первый в своей истории официальный еврокубковый матч. Борнмут сделал серьезную заявку на успех еще до перерыва. Джастин Клюйверт открыл счет на 11-й минуте, а через девять минут преимущество гостей удвоил Раян. После перерыва Реал Сосьедад сократил отставание благодаря голу Серхио Гомеса, однако баскам не удалось уйти от поражения.

А Ференцварош неожиданно обыграл Селтик в Глазго со счетом 3:1. Венгры вышли вперед на 20-й минуте после того, как Бамиделе Юсуф прострелил, а защитник хозяев Лиам Скейлз срезал мяч в свои ворота. «Селтик» вскоре сравнял счет благодаря Мику Бауру. Однако еще до перерыва, на 45+1 минуте, Кристоффер Захариассен снова вывел гостей вперед. Окончательную точку в матче на 47-й минуте поставил Даниэль Арзани, принеся Ференцварошу убедительную победу.

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