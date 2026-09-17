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Британцы вводят новую весовую категорию: когда старт?

Британский совет по контролю за боксом (BBBofC) объявил о создании новой весовой категории — Light Cruiserweight.
Сегодня, 21:36       Автор: Сергей Носенко
Бой за титул чемпиона Великобритании в тяжелом весе по версии BBBofC / Getty Images
Бой за титул чемпиона Великобритании в тяжелом весе по версии BBBofC / Getty Images

Согласно сообщению BBBofC, новый дивизион расположат между полутяжелым и первым тяжелым весом.

Лимит Light Cruiserweight составит 13 стоунов 5 фунтов, или 187 фунтов (84,8 кг). Для сравнения, граница полутяжелого веса сейчас составляет 175 фунтов (79,4 кг), а первого тяжелого — 200 фунтов (90,7 кг).

Новая категория должна сократить разрыв в 25 фунтов (11,3 кг) между полутяжелым и первым тяжелым весом.

BBBofC также сообщила, что в новом дивизионе можно будет разыгрывать титулы на уровнях Area, English, Celtic и British.

Решение британского совета вступит в силу 1 января 2027 года.

Напомним, боксер Усика стартовал на Евро-2026 и вышел в 1/8 финала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стандарт весовая категория

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