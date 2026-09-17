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Футбол

Шахтер разгромил Ольховцы и вышел в 1/8 финала Кубка Украины

Донецкий клуб получил одного из самых легких соперников , но футболисты Ольховцов неплохо держались почти весь первый тайм.
Сегодня, 17:17       Автор: Сергей Носенко
ФК Шахтер / ФК Шахтер Донецк
ФК Шахтер / ФК Шахтер Донецк

Несмотря на значительное преимущество, горняки долго не могли нанести решающий удар. Открыть счет удалось лишь на 30-й минуте: Назарина забил с 30 метров прямым ударом со штрафного.

На перерыв донетчане ушли с более солидным преимуществом. Габриэль Карвальо отличился первым голом в футболке Шахтера, завершив красивую комбинацию партнеров.

Во втором тайме горняки завершили разгром соперника: Виктор Цуканов, выступающий за молодежную команду, забил свой первый гол за взрослый состав. Подопечные Турана победили со счетом 3:0 и прошли в следующую стадию Кубка Украины.

Ольховцы – Шахтер – 0:3
Голы: Назарина, 30, Карвальо, 44, Цуканов, 72

Напомним, скандальный экс-легионер Динамоо вернулся в Украину, подписав контракт с клубом УПЛ

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ ФК Шахтер

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