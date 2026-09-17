"Джошуа не продается": Промоутер отверг возможность проведения боя с Фьюри в США

Эдди Хирн, промоутер бывшего обладателя титулов в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа, заявил, что они продолжают отстаивать свою позицию по поводу организации боя с еще одним экс-чемпионом Тайсоном Фьюри в Великобритании.

Представитель боксера отметил, что они не примут предложение о проведении поединка в США, учитывая условия ранее подписанного контракта.

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"Дэйна Уайт никак не может понять, что Энтони Джошуа не согласится на чуть большие деньги за проведение боя в США, потому что ему не все равно. Ему важно, где пройдет поединок. Ему важен британский бокс, ему важен контракт, который он подписал. А Уайт думает, что можно просто предложить кому-то немного больше денег и человек будет плясать под твою дудку. Так вот, не в случае с Эй Джеем. Именно поэтому, к сожалению для этих людей, бой не состоится в США, потому что Энтони Джошуа не продается.

Мы хотим провести бой в Великобритании. Поддержка, которую мы получили в соцсетях - в моих соцсетях, соцсетях Эй Джея - заставила нас еще сильнее отстаивать свои принципы в этом вопросе. Мы не пытаемся сорвать бой. Мы подписали контракт. Вся эта ситуация безумная. Теперь они обижаются, потому что не могут быть вовлечены, а Дэйна вышел и сказал всем: "Я знаю, где пройдет бой. Увидите, увидите, увидите". Я даже не собираюсь им этим упрекать, потому что мне это не нужно. Все уже решено", - сказал Хирн в комментарии iFL TV.

Ранее промоутер Джошуа объяснил, почему они настаивают на проведении боя с Фьюри в Великобритании.

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