Украинский защитник провел 300-й матч в УПЛ

Юбилейным для 34-летнего игрока стал поединок против Черноморца.

Караваев выступал в УПЛ за четыре клуба: Шахтер — 4 матча, Севастополь — 24, Заря — 123 и Динамо — 149. На его счету также 38 голов в чемпионате Украины.

Дебют Караваева в УПЛ состоялся 21 июля 2013 года в составе Севастополя в домашней игре против Шахтера (1:3).

Александр стал 38-м футболистом в истории УПЛ, которому удалось провести 300 матчей в элитном дивизионе.

Напомним, Яремчук попал в заявку Олимпиакоса на Лигу Европы.

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