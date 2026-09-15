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Футбол

Украинский защитник провел 300-й матч в УПЛ

Защитник Шахтера Александр Караваев достиг юбилейной отметки — футболист провел 300-й матч в чемпионате Украины.
Сегодня, 13:24       Автор: Сергей Носенко
Александр Караваев / Getty Images
Александр Караваев / Getty Images

Юбилейным для 34-летнего игрока стал поединок против Черноморца.

Караваев выступал в УПЛ за четыре клуба: Шахтер — 4 матча, Севастополь — 24, Заря — 123 и Динамо — 149. На его счету также 38 голов в чемпионате Украины.

Дебют Караваева в УПЛ состоялся 21 июля 2013 года в составе Севастополя в домашней игре против Шахтера (1:3).

Александр стал 38-м футболистом в истории УПЛ, которому удалось провести 300 матчей в элитном дивизионе.

Напомним, Яремчук попал в заявку Олимпиакоса на Лигу Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ ФК Шахтер Александр Караваев

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